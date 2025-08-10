El reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, recordado en República Dominicana por sus papeles protagónicos en producciones como Marielena, La heredera y Las Amazonas, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida a sus 82 años.

Su hija, Magaly Serrano, informó que el intérprete fue diagnosticado hace un mes con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, además de otro cáncer no relacionado en la vejiga, lo que obligó a practicarle una nefrostomía.

"La nefrostomía es una conexión directa a los riñones que va a una bolsa donde se dispone la orina, porque la vejiga tiene un bloqueo por el tumor", explicó.

En un mensaje difundido en redes sociales, Magaly relató que la familia había decidido mantener la situación en privado, pero que finalmente optaron por hacerlo público con la autorización del actor.

"Lo pensamos mucho, lo discutimos mucho, lo hablamos con él principalmente porque no queríamos violar su privacidad. No sabíamos hasta dónde él quería que la gente supiera su situación, pero estuvo de acuerdo, y por eso nos lanzamos a hacer esto", expresó.

Serrano ya ha recibido una sesión de quimioterapia y varias radiaciones, pero continúa bajo tratamiento. Debido a la complejidad del proceso y al impacto económico, la familia abrió una campaña en la plataforma GoFundMe para costear una enfermera a domicilio y otros gastos médicos.

"Yo tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a cuidarlo, y el único ingreso que tenemos en la casa es el de mi prometido, Chris. Ya se nos está llegando un poco el agua al cuello porque requerimos cosas especiales para poder tenerlo en casa, cómodo y tranquilo, para su próxima quimio, que será el 20 de agosto", comentó.

Solidaridad

La respuesta de amigos, colegas y admiradores no se ha hecho esperar. En pocas horas, la iniciativa recaudó más de 14 mil dólares, reflejo del cariño hacia el actor.

"Sabemos el amor grande que él tiene y lo valoramos profundamente. Es un hombre increíble, ha sido un padre y un compañero ejemplar. Tenemos esperanza y fe en que salga adelante porque es muy fuerte", añadió Magaly.

Con una carrera iniciada a los 14 años, Eduardo Serrano se convirtió en uno de los galanes más queridos de la televisión latinoamericana. En República Dominicana fue un rostro habitual en la pantalla durante la época dorada de las telenovelas, donde ganó una legión de seguidores que hoy se suman a las cadenas de oración y mensajes de apoyo.

"Cualquier rezo, cualquier oración, cualquier apoyo económico, cualquier buen deseo, cualquier mensaje de amor lo agradecemos profundamente. Entonces, a rezar mucho por mi viejo bello para que salga adelante. Los amo", concluyó su hija.