×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miss República Dominicana Universo 2025
Miss República Dominicana Universo 2025

Miss RD Universo 2025 se elige hoy con la presencia de la Miss Universo, Victoria Kjaer

Treinta candidatas competirán esta noche en la gala que se celebrará en el Teatro Nacional y será transmitida por Color Visión

    Expandir imagen
    Miss RD Universo 2025 se elige hoy con la presencia de la Miss Universo, Victoria Kjaer
    a corona que lucirá la ganadora de Miss República Dominicana Universo 2025 será entregada esta noche en la gala final en el Teatro Nacional. (ARCHIVO)

    Este domingo 10 de agosto se celebra la esperada gala final del Miss República Dominicana Universo 2025, donde se coronará a la nueva representante del país rumbo a Miss Universo. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional y será transmitido en vivo a las 9:00 p. m. por Color Visión, canal 9, y por primera vez llegará también a la diáspora dominicana a través de Telemundo.

    La cita contará con la presencia especial de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, de origen danés, quien arribó al país este sábado 9 de agosto como parte de su gira internacional, acompañada por una delegación de la organización Miss Universo.

    La reina fue recibida por Magali Febles, directora general de Miss República Dominicana Universo, y participará en una intensa agenda de actividades sociales, culturales e institucionales durante su estadía.

    Treinta jóvenes representantes de distintas provincias del país, así como de comunidades dominicanas en el exterior, competirán por la corona que les permitirá representar a la República Dominicana en el certamen internacional.

    Entre las aspirantes figuran candidatas de Barahona, Boca Chica, Bonao, el Cibao, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo, además de representantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Alemania.

    RELACIONADAS

    Las fotos oficiales

    Como antesala al certamen, fueron presentadas las fotos oficiales de las candidatas, una producción de alto nivel bajo la lente del fotógrafo Joel Guzmán, con dirección y estilismo de Magali Febles.

    Expandir imagen
    Laura Bibarao, Miss Santo Domingo Oeste 2025.
    Laura Bibarao, Miss Santo Domingo Oeste 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Margarita Simón, Santo Domingo Este.
    Margarita Simón, Santo Domingo Este. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Yordalis Corporán, Miss Santo Domingo Norte 2025.
    Yordalis Corporán, Miss Santo Domingo Norte 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Ana Maspons, Miss Santo Domingo de Guzma´n 2025.
    Ana Maspons, Miss Santo Domingo de Guzma´n 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Luci´a Garci´a, Miss Santiago 2025.
    Luci´a Garci´a, Miss Santiago 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Mi´o Almonte, Miss Sa´nchez Rami´rez 2025.
    Mi´o Almonte, Miss Sa´nchez Rami´rez 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Alondra Sprauve Carty, Miss San Pedro de Macori´s 2025.
    Alondra Sprauve Carty, Miss San Pedro de Macori´s 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Abril Rodri´guez, Miss San Juan 2025.
    Abril Rodri´guez, Miss San Juan 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Delia Meji´a, Miss San Jose´ de Ocoa 2025.
    Delia Meji´a, Miss San Jose´ de Ocoa 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana 2025.
    Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)

    El maquillaje y peinado estuvo a cargo del equipo del Salón Beia, con la asistencia de Carlos Falla. Las imágenes, que reflejan elegancia, fuerza y belleza dominicana, fueron compartidas en las plataformas oficiales de la organización.

    La gala incluirá desfiles en trajes de baño y de noche, entrevistas y evaluaciones de pasarela, en un espectáculo que reunirá a reconocidos diseñadores, artistas invitados y figuras del entretenimiento nacional.

    Expandir imagen
    Dianmy Soto, Miss San Cristo´bal 2025.
    Dianmy Soto, Miss San Cristo´bal 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    April Del Rosario, Miss Samana´ 2025.
    April Del Rosario, Miss Samana´ 2025. (FOTOS CORTESÍA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA.)
    Expandir imagen
    Luisa Herna´ndez, Miss Puerto Plata 2025.
    Luisa Herna´ndez, Miss Puerto Plata 2025. (FOTOS CORTESÍA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Chanel Espinal Prins, Miss La Romana 2025.
    Chanel Espinal Prins, Miss La Romana 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Wendy Sa´nchez, Miss La Vega 2025.
    Wendy Sa´nchez, Miss La Vega 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Delisa Francisco, Miss Mari´a Trinidad Sa´nchez 2025.
    Delisa Francisco, Miss Mari´a Trinidad Sa´nchez 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Justin Corpora´n, Miss Monsen~or Nouel 2025.
    Justin Corpora´n, Miss Monsen~or Nouel 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Leidy Diana Ce´spedes, Miss Nagua 2025.
    Leidy Diana Ce´spedes, Miss Nagua 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Criselys Garci´a, Miss Peravia 2025.
    Criselys Garci´a, Miss Peravia 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Yakaira Reyes, Miss La Altagracia 2025.
    Yakaira Reyes, Miss La Altagracia 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Narolys Va´squez, Miss Duarte 2025.
    Narolys Va´squez, Miss Duarte 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Crismari Inoa, Miss Hato Mayor 2025.
    Crismari Inoa, Miss Hato Mayor 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Ambar Taveras, Miss Distrito Nacional 2025.
    Ambar Taveras, Miss Distrito Nacional 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Lucianny Herna´ndez, Miss Comunidad Dominicana USA.
    Lucianny Herna´ndez, Miss Comunidad Dominicana USA. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Nancy Koroll, Miss Comunidad Dominicana en Alemania 2025.
    Nancy Koroll, Miss Comunidad Dominicana en Alemania 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Franciel Reyes, Miss Cibao 2025.
    Franciel Reyes, Miss Cibao 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Esmeralda Columna, Miss Bonao 2025.
    Esmeralda Columna, Miss Bonao 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Maribel Rosario, Miss Boca Chica 2025.
    Maribel Rosario, Miss Boca Chica 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)
    Expandir imagen
    Jennifer Ventura, Miss Barahona 2025.
    Jennifer Ventura, Miss Barahona 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)

    La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.