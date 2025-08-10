Miss RD Universo 2025 se elige hoy con la presencia de la Miss Universo, Victoria Kjaer

a corona que lucirá la ganadora de Miss República Dominicana Universo 2025 será entregada esta noche en la gala final en el Teatro Nacional. ( ARCHIVO )

Este domingo 10 de agosto se celebra la esperada gala final del Miss República Dominicana Universo 2025, donde se coronará a la nueva representante del país rumbo a Miss Universo. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional y será transmitido en vivo a las 9:00 p. m. por Color Visión, canal 9, y por primera vez llegará también a la diáspora dominicana a través de Telemundo.

La cita contará con la presencia especial de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, de origen danés, quien arribó al país este sábado 9 de agosto como parte de su gira internacional, acompañada por una delegación de la organización Miss Universo.

La reina fue recibida por Magali Febles, directora general de Miss República Dominicana Universo, y participará en una intensa agenda de actividades sociales, culturales e institucionales durante su estadía.

Treinta jóvenes representantes de distintas provincias del país, así como de comunidades dominicanas en el exterior, competirán por la corona que les permitirá representar a la República Dominicana en el certamen internacional.

Entre las aspirantes figuran candidatas de Barahona, Boca Chica, Bonao, el Cibao, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo, además de representantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Alemania.

Las fotos oficiales

Como antesala al certamen, fueron presentadas las fotos oficiales de las candidatas, una producción de alto nivel bajo la lente del fotógrafo Joel Guzmán, con dirección y estilismo de Magali Febles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/29--laura-bibarao-miss-santo-domingo-oeste-2025-4d7dac62.jpg Laura Bibarao, Miss Santo Domingo Oeste 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/27--margarita-simon-santo-domingo-este-6d8ec398.jpg Margarita Simón, Santo Domingo Este. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/28--yordalis-corporan-miss-santo-domingo-norte-2025-1-3d30da3d.jpg Yordalis Corporán, Miss Santo Domingo Norte 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/26--ana-maspons-miss-santo-domingo-de-guzman-2025-b9f3e70d.jpg Ana Maspons, Miss Santo Domingo de Guzma´n 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/25--lucia-garcia-miss-santiago-2025-8644956b.jpg Luci´a Garci´a, Miss Santiago 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/24--mio-almonte-miss-sanchez-ramirez-2025-9b2d4c5c.jpg Mi´o Almonte, Miss Sa´nchez Rami´rez 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/23--alondra-sprauve-carty-miss-san-pedro-de-macoris-2025-31dfc42f.jpg Alondra Sprauve Carty, Miss San Pedro de Macori´s 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/22--abril-rodriguez-miss-san-juan-2025-ab1894cf.jpg Abril Rodri´guez, Miss San Juan 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/21--delia-mejia-miss-san-jose-de-ocoa-2025-95d70123.jpg Delia Meji´a, Miss San Jose´ de Ocoa 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/18--jearmanda-ramos-miss-punta-cana-2025-af827e43.jpg Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)

El maquillaje y peinado estuvo a cargo del equipo del Salón Beia, con la asistencia de Carlos Falla. Las imágenes, que reflejan elegancia, fuerza y belleza dominicana, fueron compartidas en las plataformas oficiales de la organización.

La gala incluirá desfiles en trajes de baño y de noche, entrevistas y evaluaciones de pasarela, en un espectáculo que reunirá a reconocidos diseñadores, artistas invitados y figuras del entretenimiento nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/20--dianmy-soto-miss-san-cristobal-2025-760c2b44.jpg Dianmy Soto, Miss San Cristo´bal 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/19--april-del-rosario-miss-samana-2025-1-828e3950.jpg April Del Rosario, Miss Samana´ 2025. (FOTOS CORTESÍA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/17--luisa-hernandez-miss-puerto-plata-2025-1-0ff6aede.jpg Luisa Herna´ndez, Miss Puerto Plata 2025. (FOTOS CORTESÍA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/11--chanel-espinal-prins-miss-la-romana-2025-e28b0481.jpg Chanel Espinal Prins, Miss La Romana 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/12--wendy-sanchez-miss-la-vega-2025-9b3cbd4f.jpg Wendy Sa´nchez, Miss La Vega 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/13--delisa-francisco-miss-maria-trinidad-sanchez-2025-1-784b474e.jpg Delisa Francisco, Miss Mari´a Trinidad Sa´nchez 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/14--justin-corporan-miss-monsenor-nouel-2025-23457ead.jpg Justin Corpora´n, Miss Monsen~or Nouel 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/15--leidy-diana-cespedes-miss-nagua-2025-85cccd3c.jpg Leidy Diana Ce´spedes, Miss Nagua 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/16--criselys-garcia-miss-peravia-2025-496f2717.jpg Criselys Garci´a, Miss Peravia 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/10--yakaira-reyes-miss-la-altagracia-2025-13e9a409.jpg Yakaira Reyes, Miss La Altagracia 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/8--narolys-vasquez-miss-duarte-2025-1-084a4d8a.jpg Narolys Va´squez, Miss Duarte 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/9--crismari-inoa-miss-hato-mayor-2025-224b7797.jpg Crismari Inoa, Miss Hato Mayor 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/7--ambar-taveras-miss-distrito-nacional-2025-20d15c0e.jpg Ambar Taveras, Miss Distrito Nacional 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/6--lucianny-hernandez-miss-comunidad-dominicana-usa-8bb5432d.jpg Lucianny Herna´ndez, Miss Comunidad Dominicana USA. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/5--nancy-koroll-miss-comunidad-dominicana-en-alemania-2025-267ede24.jpg Nancy Koroll, Miss Comunidad Dominicana en Alemania 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/4--franciel-reyes-miss-cibao-2025-1-b47839a0.jpg Franciel Reyes, Miss Cibao 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/3--esmeralda-columna-miss-bonao-2025-1-e6327702.jpg Esmeralda Columna, Miss Bonao 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/2--maribel-rosario-miss-boca-chica-2025-fc096d0e.jpg Maribel Rosario, Miss Boca Chica 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/1--jennifer-ventura-miss-barahona-2025-456d15c6.jpg Jennifer Ventura, Miss Barahona 2025. (FOTOS CORTESÍA DE LA ORGANIZACIÓN MISS REPÚBLICA DOMINICANA)

La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.