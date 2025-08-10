Miss RD Universo 2025 se elige hoy con la presencia de la Miss Universo, Victoria Kjaer

Este domingo 10 de agosto se celebra la esperada gala final del Miss República Dominicana Universo 2025, donde se coronará a la nueva representante del país rumbo a Miss Universo. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional y será transmitido en vivo a las 9:00 p. m. por Color Visión, canal 9, y por primera vez llegará también a la diáspora dominicana a través de Telemundo.
La cita contará con la presencia especial de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer, de origen danés, quien arribó al país este sábado 9 de agosto como parte de su gira internacional, acompañada por una delegación de la organización Miss Universo.
La reina fue recibida por Magali Febles, directora general de Miss República Dominicana Universo, y participará en una intensa agenda de actividades sociales, culturales e institucionales durante su estadía.
Treinta jóvenes representantes de distintas provincias del país, así como de comunidades dominicanas en el exterior, competirán por la corona que les permitirá representar a la República Dominicana en el certamen internacional.
Entre las aspirantes figuran candidatas de Barahona, Boca Chica, Bonao, el Cibao, Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo, además de representantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Alemania.
Como antesala al certamen, fueron presentadas las fotos oficiales de las candidatas, una producción de alto nivel bajo la lente del fotógrafo Joel Guzmán, con dirección y estilismo de Magali Febles.
El maquillaje y peinado estuvo a cargo del equipo del Salón Beia, con la asistencia de Carlos Falla. Las imágenes, que reflejan elegancia, fuerza y belleza dominicana, fueron compartidas en las plataformas oficiales de la organización.
La gala incluirá desfiles en trajes de baño y de noche, entrevistas y evaluaciones de pasarela, en un espectáculo que reunirá a reconocidos diseñadores, artistas invitados y figuras del entretenimiento nacional.
La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.
