Jennifer Ventura, representante de Barahona, es la nueva Miss Universo RD 2025

República Dominicana tiene una nueva soberana de la belleza. Jennifer Ventura, representante de Barahona, se impuso ante las demás 28 candidatas que compitieron por conquistar el título de Miss República Dominicana Universo 2025. La joven reina llevará la banda dominicana al escenario internacional el próximo 21 de noviembre, cuando represente al país en la gala de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia.

La noche de coronación tuvo lugar en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario que se llenó de glamour, emociones y talento. La competencia incluyó los tradicionales desfiles en traje de baño y de gala, donde Ventura logró destacarse por su gracia, su carisma y una pasarela impecable que captó la atención del jurado y del público.

Las finalistas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/miss-universe-rd-2cb18a3e.jpg (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Este año, el certamen seleccionó a un grupo inicial de 20 candidatas, que posteriormente se redujo a 10. Tras el desfile en traje de gala, el jurado eligió a las seis finalistas: Santo Domingo de Guzmán, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, María Trinidad Sánchez y Punta Cana.

Como es costumbre, las finalistas pasaron al decisivo segmento de preguntas. Fue en esta etapa donde Ventura terminó de consolidarse como la favorita.

La gala de Miss Universo RD 2025 contó con la presencia de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.

La coach fitness Haidy Cruz le formuló una pregunta clave sobre un tema social de relevancia: ¿Qué crees que se puede hacer para proteger a las mujeres que luchan y viven la violencia de género?

A lo que la nueva reina contestó:

"Entiendo que empezaríamos por la educación.. Si queremos que haya un cambio en la violencia de género necesitamos empezar por nuestros niños, que sepan el rol que tienen nuestras mujeres, que son una columna vertebral de nuestra sociedad. Tienen que aprender el valor de la mujer en la sociedad".

Su respuesta fue una de las más aplaudidas de la noche.

Otras ganadoras

Como primera finalista fue elegida Jearmanda Ramos, representante de Punta Cana, mientras que Criselys García, de Peravia, se alzó con el título de segunda finalista.

Además de la corona principal, durante la gala se anunciaron las candidatas que representarán a República Dominicana en otros certámenes internacionales. Ana Maspons, de Santo Domingo de Guzmán, fue designada como la representante dominicana en Miss International. Por su parte, Criselys García también asumirá el rol de Reina Hispanoamericana.

El jurado La edición número 69 del certamen nacional contó con un jurado de destacadas personalidades del mundo de la moda, los negocios y el entretenimiento. Entre ellos estuvieron el empresario internacional Matthews Winter, el diseñador dominicano Jusef Sánchez, Gemmy Quelliz (segunda finalista del reality Miss Universe Latina), la coach fitness Haidy Cruz, la empresaria Tenay Rodríguez, la diseñadora puertorriqueña Cuqui Gómez y la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera.

El show contó con la producción de René Brea y fue conducido por la presentadora y modelo venezolana radicada en República Dominicana, Jessica Pereira, y el presentador de Telemundo Clovis Nienow.

La gala final fue transmitida en vivo a través de Color Visión (Canal 9).