Ahora TV y Catorce TV estrenan transmisión digital y se alían con TV Azteca

Con transmisión digital y nuevo contenido internacional, los canales elevan la calidad de la televisión abierta

    Expandir imagen
    Ahora TV y Catorce TV estrenan transmisión digital y se alían con TV Azteca
    Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media, durante el anuncio del inicio de la transmisión digital de AHORA TV y Catorce TV, y la firma del acuerdo con TV Azteca. (SUMINISTRADA)

    El Grupo ACD Media anunció la culminación exitosa de la instalación de equipos para la transmisión digital de sus canales Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), en cumplimiento con el proceso del apagón analógico en República Dominicana.

    Dany Alcántara, presidente del grupo, informó que la señal digital ya está disponible en el Gran Santo Domingo y las regiones Sur, Norte y Este del país. Con esta modernización, ambos canales se posicionan entre los primeros del país en adaptarse a las nuevas exigencias internacionales de transmisión.

    En el marco de este avance tecnológico, se formalizó una alianza estratégica con TV Azteca, una de las principales cadenas televisivas de México, para la difusión de contenidos que enriquecerán la programación de los canales 3 y 14.

    Contenido

    "Nos esforzamos por ofrecer señal y contenido de calidad, con una programación diversa, plural y comprometida con la democracia", afirmó Alcántara, destacando además la apertura de los canales al talento nacional como parte de su misión.

    • Este paso representa un hito en la transformación digital de la televisión dominicana y en los esfuerzos del Indotel para concretar el apagón analógico.
