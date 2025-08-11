La Compañía Nacional de Teatro presenta "El motín de las palomas"

Pepe Sierra y Manuel Raposo protagonizan la obra "El motín de las palomas", dirigida por Fausto Rojas. ( SUMINISTRADA )

Con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Teatro presentará la tercera entrega de su ciclo Lecturas de Llerena, esta vez con la puesta en escena de El motín de las palomas, un drama en dos partes escrito por Rícharson Díaz.

La función se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto, a las 7:00 de la noche, en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre para todo el público.

La pieza contará con las interpretaciones de los reconocidos actores Pepe Sierra y Manuel Raposo, bajo la dirección del maestro Fausto Rojas, quienes darán vida a una historia cargada de simbolismo y humanidad.

Del montaje

Ambientada en un futuro hipotético, la obra sitúa la acción en el patio de un recinto penitenciario, donde el Flaco y la Flaca narran y representan su historia ante otros reclusos, en un juego escénico que alterna entre narración y actuación sin previo aviso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/whatsapp-image-2025-08-11-at-25715-pm-2-f1c55a2c.jpeg Fausto Rojas, director de la Compañía Nacional de Teatro.

Los personajes cambian de roles de forma impredecible, construyendo un relato donde la identidad se transforma y la verdad se difumina .

Con esta propuesta, la Compañía Nacional de Teatro reafirma su compromiso con la difusión de textos teatrales premiados por el Ministerio de Cultura, ofreciendo al público una oportunidad única de acercarse a obras contemporáneas que enriquecen el panorama artístico nacional.