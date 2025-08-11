×
Janette Márquez brilla en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa

La soprano dominicana actuó bajo la dirección de Amaury Sánchez en un evento organizado por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Cultura

    Expandir imagen
    Janette Márquez brilla en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa
    La soprano Janette Márquez durante su presentación con la Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa. (SUMINISTRADA)

    La soprano dominicana Janette Márquez tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el concierto celebrado en Sosúa, Puerto Plata, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

    El evento, organizado por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Cultura, tuvo como escenario el helipuerto de Sosúa, donde cientos de personas disfrutaron de un variado repertorio que combinó calidad artística y cercanía con el público.

    Estos conciertos forman parte de la agenda del Ministerio de Cultura para resaltar el talento nacional y acercar la música a las comunidades.

    Agradecida

    Al referirse a su actuación, Márquez expresó su gratitud por la oportunidad, en especial al maestro Amaury Sánchez, viceministro de Cultura.

    "Es un verdadero honor participar en un proyecto que acerca la música y el arte a más personas, creando espacios de encuentro y disfrute", afirmó la soprano.

    Expandir imagen
    Infografía
    Janette Márquez cautivó al público en el concierto de la Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa.

    • Márquez también agradeció de corazón a todas las personas que, con su dedicación y esfuerzo, hicieron posible la realización del concierto, permitiendo que la experiencia llegara y fuera disfrutada por todos.
