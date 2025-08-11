Janette Márquez brilla en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa

La soprano Janette Márquez durante su presentación con la Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa. ( SUMINISTRADA )

La soprano dominicana Janette Márquez tuvo una destacada participación el pasado fin de semana en el concierto celebrado en Sosúa, Puerto Plata, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez y la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

El evento, organizado por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Cultura, tuvo como escenario el helipuerto de Sosúa, donde cientos de personas disfrutaron de un variado repertorio que combinó calidad artística y cercanía con el público.

Estos conciertos forman parte de la agenda del Ministerio de Cultura para resaltar el talento nacional y acercar la música a las comunidades.

Agradecida

Al referirse a su actuación, Márquez expresó su gratitud por la oportunidad, en especial al maestro Amaury Sánchez, viceministro de Cultura.

RELACIONADAS

"Es un verdadero honor participar en un proyecto que acerca la música y el arte a más personas, creando espacios de encuentro y disfrute", afirmó la soprano. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/janette-marquez-ce0434a7.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/janette-marquez-ce0434a7.jpg Janette Márquez cautivó al público en el concierto de la Filarmónica de Santo Domingo en Sosúa.

Márquez también agradeció de corazón a todas las personas que, con su dedicación y esfuerzo, hicieron posible la realización del concierto, permitiendo que la experiencia llegara y fuera disfrutada por todos.