Más allá de la corona: controversias y curiosidades de Miss RD Universo 2025

Jennifer Ventura, representante de Barahona, fue coronada como Miss RD Universo 2025. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La noche del domingo 10 de agosto, el Teatro Nacional fue escenario de 69 edición de Miss República Dominicana Universo 2025, donde Jennifer Ventura, representante de Barahona, se alzó con la corona.

Aunque hoy todos hablan de la nueva reina, el certamen también dejó tras de sí una serie de momentos curiosos, ausencias notables y temas polémicos que no pasaron desapercibidos para el público ni para quienes siguieron la transmisión desde casa.

A continuación, un repaso por los detalles más comentados del evento.

En la parte inicial del certamen , las 29 candidatas participaron en una especie de prueba de talento que incluyó una coreografía grupal . Lo curioso para muchos fue que, en lugar de utilizar música dominicana , se optó por canciones icónicas de la cultura anglosajona, lo que generó comentarios sobre la falta de representación musical local.

, las 29 candidatas participaron en una especie de que incluyó una . Lo curioso para muchos fue que, en lugar de utilizar , se optó por canciones icónicas de la cultura anglosajona, lo que generó comentarios sobre la falta de representación musical local. Es tradición que la nueva Miss República Dominicana Universo sea coronada por la reina saliente. Sin embargo, este año fue la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, quien colocó la corona sobre la cabeza de Jennifer Ventura, debido a la ausencia de Miss RD Universo 2024, Celinee Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/miss-2-a06ffbae.jpeg La actual Miss Universo coron a Jennifer Ventura. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

El prolongado silencio de Celinee Santos en los últimos meses hacía sospechar que no asistiría al certamen. Ante las preguntas, Magali Febles, directora del concurso nacional, justificaba su ausencia diciendo que Santos estaba inmersa en las grabaciones del reality Top Chef VIP. No obstante, un video publicado el mismo domingo por la propia reina de belleza tenía como ubicación Santo Domingo, lo que deja claro que su ausencia no se debió a que estuviera fuera del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/miss-4-95cf261e.jpeg Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

La controversia tampoco faltó en la gala. Durante la ronda de preguntas, el diseñador dominicano Jusef Sánchez cuestionó a Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana, sobre cómo debería ser un contrato justo para Miss RD Universo. La pregunta aludía a la polémica surgida recientemente por declaraciones de Andreína Martínez, Miss RD Universo 2022, quien en un pódcast reveló detalles del contrato que la ató al certamen durante tres años.

Una de las respuestas más aplaudidas en la ronda de preguntas fue la de la recién coronada Jennifer Ventura, quien, al preguntársele sobre cómo proteger a las mujeres que enfrentan la violencia de género, afirmó que la clave está en la educación. Su respuesta le valió la ovación del público. Pero las representantes de Santo Domingo de Guzmán y San José de Ocoa no corrieron con la misma suerte: al pedir que les repitieran la pregunta, fueron abucheadas por los presentes.

Varias de las participantes no representaban provincias, sino comunidades, aunque aparentemente ellas mismas no estaban al tanto de esto. En un video pregrabado, por ejemplo, se escuchó a Jearmanda Ramos afirmar que representaba la "provincia" de Punta Cana, cuando en realidad Punta Cana es una localidad ubicada en la provincia La Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/miss-3-d98d3414.jpeg Las candidatas no llevaron bandas en el desfile de traje de gala. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

A diferencia de otros años, las candidatas no desfilaron con las bandas de la provincia o comunidad que representaban en traje de gala, lo que generó confusión tanto en el público presente como entre los televidentes, ya que dificultaba la identificación de cada concursante.

o comunidad que representaban en traje de gala, lo que generó tanto en el público presente como entre los televidentes, ya que dificultaba la identificación de cada concursante. El certamen estaba programado para concluir a las 11:00 de la noche, pero se extendió hasta pasadas las 11:20. Al cierre de la transmisión en vivo, Magali Febles apareció en el escenario para anunciar a las candidatas que llevarán la banda de República Dominicana en otros concursos internacionales. Ana Maspons, de Santo Domingo de Guzmán, fue designada como representante dominicana en Miss International, mientras que Criselys García asumirá el rol de Reina Hispanoamericana.

Te puede interesar Sin aparecer en la gala, Celinee Santos dice adiós a Miss Universo RD desde redes sociales