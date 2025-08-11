40 años después, Jennifer Ventura lleva el título de Miss Universo RD 2025 a Barahona

Jennifer Ventura saluda al público luego de ser coronada como Miss Universo RD 2025, el 10 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN )

Jennifer Ventura, representante de Barahona, fue coronada Miss República Dominicana Universo 2025, rompiendo una sequía de cuatro décadas para su provincia.

La última vez que Barahona conquistó el título fue en 1985, con Melba Altagracia Vicens Bello, quien representó al país en Miss Universo. Antes de ella, la provincia también había tenido en el trono a Ivonne Lucía Butler de los Montellanos, ganadora en 1972.

La gala final se celebró en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de 29 candidatas de distintas provincias y comunidades dominicanas.

La noche incluyó los tradicionales desfiles en traje de baño y traje de gala, donde Ventura logró destacar por su elegancia, seguridad y carisma, características que captaron la atención del jurado y del público.

En la etapa de preguntas, que suele ser decisiva para definir a la ganadora, la coach fitness Haidy Cruz le consultó sobre cómo proteger a las mujeres que viven violencia de género. Ventura respondió:

"Entiendo que empezaríamos por la educación. Si queremos que haya un cambio en la violencia de género necesitamos empezar por nuestros niños, que sepan el rol que tienen nuestras mujeres, que son una columna vertebral de nuestra sociedad. Tienen que aprender el valor de la mujer en la sociedad".

Su intervención fue recibida con fuertes aplausos y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La primera finalista fue Jearmanda Ramos, representante de Punta Cana, mientras que Criselys García, de Peravia, obtuvo el segundo lugar y también fue designada Reina Hispanoamericana RD. Otra distinción importante fue para Ana Maspons, de Santo Domingo de Guzmán, quien fue nombrada Miss International RD.

El triunfo de Jennifer Ventura no solo marca el regreso de Barahona al primer plano, sino también el retorno del Sur al trono nacional.

Antes de ella, las últimas ganadoras de esta región habían sido Yaritza Miguelina Reyes, de Elías Piña, en 2013, y Ada Aimée de la Cruz, de San José de Ocoa, en 2009. Ambas representaron al país en Miss Universo y alcanzaron posiciones destacadas: Reyes entró al Top 10 y de la Cruz fue primera finalista.

En el registro histórico, el Sur ha tenido triunfos esporádicos comparados con el dominio de provincias del Cibao y la capital.

El Distrito Nacional acumula ocho coronas, Santiago encabeza la lista con nueve, y le siguen Puerto Plata con seis, La Vega con cinco y Espaillat y Duarte con cuatro cada una. Barahona, con las coronas de 1972, 1985 y 2025, se posiciona como una de las provincias sureñas más exitosas en este ámbito.

Historia de Barahona en Miss RD

1972: Ivonne Lucía Butler de los Montellanos

1985: Melba Altagracia Vicens Bello

2025: Jennifer Ventura

Entre Vicéns Bello y Ventura transcurrieron 40 años sin que Barahona obtuviera el título, lo que hace que esta victoria tenga un peso especial para su comunidad.

La edición número 69 del certamen contó con un jurado integrado por personalidades de la moda, el entretenimiento y los negocios, entre ellas la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, el diseñador dominicano Jusef Sánchez y el empresario internacional Matthews Winter.

La producción estuvo a cargo de René Brea, con la conducción de Jessica Pereira y Clovis Nienow, y fue transmitida en vivo por Color Visión.

El evento inició con una apertura llena de coreografías y vestuarios inspirados en la cultura dominicana. Tras la primera ronda de selección, el grupo se redujo de 29 a 20 candidatas, luego a 10 y finalmente a seis finalistas: Santo Domingo de Guzmán, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, María Trinidad Sánchez y Punta Cana.

En cada etapa, Jennifer Ventura fue consolidando su posición como una de las favoritas, especialmente en las pasarelas y en la entrevista final, donde proyectó seguridad y dominio escénico.

Rumbo a Miss Universo

Con esta victoria, Ventura representará a República Dominicana en el Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Será la embajadora nacional ante más de 80 países, con la oportunidad de buscar la segunda corona universal para el país, después de Amelia Vega, ganadora en 2003.