Fallece el actor Juan Carlos Ramírez Ayala a los 38 años tras sufrir un aneurisma cerebral

El actor Juan Carlos Ramírez Ayala, reconocido por sus participaciones en exitosas producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Rosario Tijeras, falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral, según informaron su familia y su agencia de representación, I Am This, a través de redes sociales.

"Descansa en paz. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón", expresó la agencia en su comunicado. Más tarde, confirmaron la causa del deceso: "Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".

Desde su debut en 2018 con la serie El Boxeador (también conocida como Puño Limpio), Ramírez Ayala construyó una carrera destacada en la televisión mexicana.

Fue ampliamente reconocido por su papel de "El Chivo" en la cuarta temporada de Rosario Tijeras (2025) y por sus constantes apariciones en La Rosa de Guadalupe, donde participó entre 2017 y 2024. También formó parte de otras producciones como Como dice el dicho, Marea de pasiones, Lotería del crimen y El Último Rey.

Antes de volcarse de lleno en el arte dramático, Ramírez se graduó en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana en 2013. Posteriormente, cursó actuación en Argos Casa Azul (2014-2017) y continuó su formación con especializaciones en actuación cinematográfica y producción hasta 2024.

Además de su trabajo como actor, Juan Carlos Ramírez Ayala fue un creador multidisciplinario. En 2020 fundó AHÓ - Arte Hispana de Origen, un proyecto que buscaba revalorizar la estética y cosmovisión huichol. También co-fundó Lumpira, un espacio donde convergían la moda, el diseño y la arquitectura.

El aneurisma cerebral que causó su muerte —una dilatación en una arteria del cerebro que, al romperse, puede desencadenar una hemorragia fulminante— suele presentarse sin síntomas previos, lo que lo hace especialmente peligroso.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de conmoción y mensajes de condolencias por parte de colegas, seguidores y miembros de la industria del entretenimiento, quienes han destacado su entrega profesional, talento versátil y calidad humana.

Juan Carlos Ramírez Ayala deja un vacío profundo en el ámbito artístico. A sus 38 años, su carrera estaba en pleno auge, y su compromiso con el arte en todas sus formas será recordado con admiración y respeto.