Sin aparecer en la gala, Celinee Santos dice adiós a Miss Universo RD desde redes sociales

En la primera imagen tomada por Diario Libre, el domingo 10 de agosto del 2025, se observa a la actual Miss Universo, Victoria Kjær, entregar la corona a Jennifer Ventura tras ganar el título de Miss Universo RD. La segunda imagen publicada en la misma fecha, en sus redes sociales, está la reina saliente Celinee Santos. ( FÉLIX LÉON / DIARIO LIBRE / INSTAGRAM @CELINEESANTOS )

Aunque su presencia era esperada por muchos en la gala de Miss Universo República Dominicana 2025, la reina saliente Celinee Santos no apareció en el escenario para entregar la corona a su sucesora, rompiendo con una de las tradiciones más simbólicas del certamen.

La corona fue colocada a la nueva reina, Jennifer Ventura (Barahona), por la actual Miss Universo, Victoria Kjær, mientras la ausencia de Santos desataba rumores e interrogantes entre los presentes y en redes sociales, donde ya se había insinuado que Celinee participaría en la gala de despedida.

Santos cerró su ciclo en el concurso con un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, en el que compartió los aprendizajes, desafíos y gratitudes que marcaron su reinado.

"Ser reina no solo fue un sueño cumplido, fue una experiencia transformadora que me enseñó sobre amor propio, responsabilidad, empatía y fuerza", expresó Celinee al inicio de su mensaje, dirigido a su estilista Keyther Estévez.

Durante su año como Miss República Dominicana, Celinee Santos logró una destacada proyección internacional. Entre sus mayores logros figura su selección como concursante del reality show "Top Chef Latino" de la cadena Telemundo, ampliando su perfil más allá del mundo del modelaje.

En su despedida, la reina saliente no evitó hablar sobre los aspectos más personales y menos visibles de su experiencia: "Detrás de los vestidos, del maquillaje y de los aplausos, hubo momentos de soledad, de esfuerzo silencioso, de dudas... pero también hubo sonrisas sinceras, abrazos inesperados y una fuerza interior que jamás imaginé tener".

Dirigiéndose a la nueva reina, envió un mensaje sincero de apoyo y consejo: "Comienza una etapa única. Vívela con entrega y corazón. No pierdas nunca tu esencia, porque eso es lo que realmente te hará brillar".

Aunque no hubo una explicación oficial sobre su ausencia en la gala, su mensaje deja claro que la despedida fue introspectiva, personal y profundamente emotiva.

"Hoy me quito la corona, pero me llevo el alma llena. Me voy feliz, agradecida y con la certeza de que cada paso valió la pena... Porque la verdadera reina nunca deja de serlo... simplemente sigue reinando desde otro lugar".

La publicación ha recibido miles de reacciones y comentarios de apoyo , reflejando el cariño que el público guarda por Celinee Santos .

Esta ausencia llega en un momento en el que otra de las exreinas del concurso, Andreína Martínez, criticó a la directora del concurso Magali Febles por el contrato que firman las ganadoras del certamen.