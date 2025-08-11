Las provincias más coronadas en Miss República Dominicana Universo

Jennifer Ventura, de Barahona, recibió la corona en esta edición del certamen de Miss República Dominicana Universo. ( FÉLIX LEÓN )

Desde 1927, el certamen Miss República Dominicana Universo ha sido la plataforma que selecciona a la representante nacional para Miss Universo y, en algunos casos, para otros concursos internacionales.

A lo largo de casi un siglo, la corona ha viajado por todo el país, con provincias que han logrado múltiples títulos y otras que todavía buscan su primera representante ganadora.

Ranking por número de coronas en Miss República Dominicana Universo

1. Santiago – 9 títulos

Ganadoras:

1927 – Carmen Amelia Úrsula Martínez Estévez

1963 – Carmen Benicia Abinader de Benito

1987 – Carmen Rita Pérez Pellerano

1991 – Melissa Carolina Vargas Cardona

1992 – Ana Eliza González Garrido

2003 – Amelia Patricia Vega Polanco ( Miss Universo 2003)

2003) 2006 – Mía Lourdes Taveras López

2007 – Massiel Indira Taveras Henríquez

2011 – Dalia Cristina Fernández Sánchez

2. Distrito Nacional – 9 títulos

Ganadoras:

1929 – María de la Luz Fausta Collado Bienvenido

1956 – Olga Fernánda Fiallo Oliva

1983 – María Alexandra Astwood Tueni

1990 – Rosario del Carmen Rodríguez del Rosario

1993 – Odalisse Margarita Rodríguez González

2002 – Ruth Amelia Ocumárez Apataño

2005 – Renata María de Jesús Soñé Savery

2012 – Dulcita Lynn Lieggi Francisco

2024 – Celinée Ágata Santos Frías

3. Puerto Plata – 6 títulos

Ganadoras:

1928 – Viviana Margarita de María Batista Ruiz

1962 – Sarah Olimpia Frómeta Pou

1968 – Ana María Ortiz Mendoza

1977 – Blanca Aurora Sardiñas Mora

1981 – Fausta Lucía Peña Veras

1984 – Sumaya Alejandrina Heinsen Pérez

4. La Vega – 5 títulos

Ganadoras:

1952 – María Laura Cristina Rodríguez Acosta

1989 – Ana María Canaán Camilo

1994 – Vielka Verónica Valenzuela Lama

2004 – Larissa del Mar Fiallo Scanlón

2012 – Carlina Durán Baldera (destituida)

5. Duarte – 4 títulos

Ganadoras:

1953 – María Magdalena Alvarado Padrón

1967 – Jeanette Morena Rey García

1988 – Patricia María Jiménez Brito

2017 – Carmen Muñoz Guzmán

5. Espaillat – 4 títulos

Ganadoras:

1958 – Julia Cesarina Acosta Marrón

1974 – Jacqueline María Cabrera Vargas

2010 – Eva Carolina Arias Viñas

2015 – Clarissa María Molina Contreras

7. Barahona – 3 títulos

Ganadoras:

1972 – Ivonne Lucía Butler de los Montellanos

1985 – Melba Altagracia Vicens Bello

2025 – Jennifer Ventura (rompiendo una sequía de 40 años)

8. Con 2 títulos

Sánchez Ramírez: 1965 – Clara Andrea Herrera Vallamón, 2023 – Mariana Isabel Dówning Abreu

Azua: 1997 – Cesarina del Carmen Mejía Sánchez, 2021 – Debbie Jochabed Áflalo Vargas (asumió tras destitución)

La Romana: 1996 – Sandra Natasha Abreu Matusevicius, 2020 – Kimberly Marie Jiménez Rodríguez

Elías Piña: 1964 – Clara Edilia Chapuseaux Soñé, 2013 – Yaritza Miguelina Reyes Ramírez

Hermanas Mirabal: 1973 – Liliana Maritza Fernández González, 2008 – Marianne Elizabeth Cruz González

San Juan: 1966 – Jeanette Dotel Montes de Ocoa, 2001 – Claudia Cristiana Cruz de los Santos

San Cristóbal: 1955 – Cándida de la Cruz Lara (como Provincia Trujillo), 1995 – Cándida Yesenia Lara Betances

Samaná: 1969 – Rocío María García Báez, 1979 – Viena Elizabeth García Javier

9. Con 1 título

Entre otras:

Comunidad Dominicana en EE. UU. (2021).

Punta Cana (2019).

Laguna Salada (2018).

Maimón (2016).

Higüey (2014).

San José de Ocoa (2009).

Constanza (2000).

Moca (1999).

Monseñor Nouel (1998).

Monte Cristi (1986).

San Pedro de Macorís (1982).

Santiago Rodríguez (1980).

María Trinidad Sánchez (1978).

Independencia (1976).

Dajabón (1975).

El Seibo (1971).

Valverde (1970).

Pedernales (1957).

La Altagracia (1954).

Miss Mundo República Dominicana

Además del título para Miss Universo, varias provincias han destacado en Miss Mundo. Entre las más exitosas están:

Distrito Nacional: con figuras como Mariasela Álvarez (Miss Mundo 1982) y Mayra Delgado (2024).

Santiago: campeonas como Patricia Polanco Álvarez (1980) y varias finalistas.

La Vega: con ganadoras en 1991, 1992 y 1993.

en 1991, 1992 y 1993. Puerto Plata: con nombres como Teresa Evangelina Medrano (1972) y Clariza Duarte Garrido (1973).

Con la victoria de Jennifer Ventura en 2025, Barahona entra nuevamente al grupo selecto de provincias con múltiples coronas, consolidando su lugar en la historia del certamen y recordando que, aunque las rachas pueden ser largas, los regresos siempre son posibles.