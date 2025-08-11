Las provincias más coronadas en Miss República Dominicana Universo
Con el paso del tiempo varias provincias han logrado obtener múltiples coronas
Desde 1927, el certamen Miss República Dominicana Universo ha sido la plataforma que selecciona a la representante nacional para Miss Universo y, en algunos casos, para otros concursos internacionales.
A lo largo de casi un siglo, la corona ha viajado por todo el país, con provincias que han logrado múltiples títulos y otras que todavía buscan su primera representante ganadora.
Ranking por número de coronas en Miss República Dominicana Universo
1. Santiago – 9 títulos
Ganadoras:
- 1927 – Carmen Amelia Úrsula Martínez Estévez
- 1963 – Carmen Benicia Abinader de Benito
- 1987 – Carmen Rita Pérez Pellerano
- 1991 – Melissa Carolina Vargas Cardona
- 1992 – Ana Eliza González Garrido
- 2003 – Amelia Patricia Vega Polanco (Miss Universo 2003)
- 2006 – Mía Lourdes Taveras López
- 2007 – Massiel Indira Taveras Henríquez
- 2011 – Dalia Cristina Fernández Sánchez
2. Distrito Nacional – 9 títulos
Ganadoras:
- 1929 – María de la Luz Fausta Collado Bienvenido
- 1956 – Olga Fernánda Fiallo Oliva
- 1983 – María Alexandra Astwood Tueni
- 1990 – Rosario del Carmen Rodríguez del Rosario
- 1993 – Odalisse Margarita Rodríguez González
- 2002 – Ruth Amelia Ocumárez Apataño
- 2005 – Renata María de Jesús Soñé Savery
- 2012 – Dulcita Lynn Lieggi Francisco
- 2024 – Celinée Ágata Santos Frías
3. Puerto Plata – 6 títulos
Ganadoras:
- 1928 – Viviana Margarita de María Batista Ruiz
- 1962 – Sarah Olimpia Frómeta Pou
- 1968 – Ana María Ortiz Mendoza
- 1977 – Blanca Aurora Sardiñas Mora
- 1981 – Fausta Lucía Peña Veras
- 1984 – Sumaya Alejandrina Heinsen Pérez
4. La Vega – 5 títulos
Ganadoras:
- 1952 – María Laura Cristina Rodríguez Acosta
- 1989 – Ana María Canaán Camilo
- 1994 – Vielka Verónica Valenzuela Lama
- 2004 – Larissa del Mar Fiallo Scanlón
- 2012 – Carlina Durán Baldera (destituida)
5. Duarte – 4 títulos
Ganadoras:
- 1953 – María Magdalena Alvarado Padrón
- 1967 – Jeanette Morena Rey García
- 1988 – Patricia María Jiménez Brito
- 2017 – Carmen Muñoz Guzmán
5. Espaillat – 4 títulos
Ganadoras:
- 1958 – Julia Cesarina Acosta Marrón
- 1974 – Jacqueline María Cabrera Vargas
- 2010 – Eva Carolina Arias Viñas
- 2015 – Clarissa María Molina Contreras
7. Barahona – 3 títulos
Ganadoras:
- 1972 – Ivonne Lucía Butler de los Montellanos
- 1985 – Melba Altagracia Vicens Bello
- 2025 – Jennifer Ventura (rompiendo una sequía de 40 años)
8. Con 2 títulos
- Sánchez Ramírez: 1965 – Clara Andrea Herrera Vallamón, 2023 – Mariana Isabel Dówning Abreu
- Azua: 1997 – Cesarina del Carmen Mejía Sánchez, 2021 – Debbie Jochabed Áflalo Vargas (asumió tras destitución)
- La Romana: 1996 – Sandra Natasha Abreu Matusevicius, 2020 – Kimberly Marie Jiménez Rodríguez
- Elías Piña: 1964 – Clara Edilia Chapuseaux Soñé, 2013 – Yaritza Miguelina Reyes Ramírez
- Hermanas Mirabal: 1973 – Liliana Maritza Fernández González, 2008 – Marianne Elizabeth Cruz González
- San Juan: 1966 – Jeanette Dotel Montes de Ocoa, 2001 – Claudia Cristiana Cruz de los Santos
- San Cristóbal: 1955 – Cándida de la Cruz Lara (como Provincia Trujillo), 1995 – Cándida Yesenia Lara Betances
- Samaná: 1969 – Rocío María García Báez, 1979 – Viena Elizabeth García Javier
9. Con 1 título
Entre otras:
- Comunidad Dominicana en EE. UU. (2021).
- Punta Cana (2019).
- Laguna Salada (2018).
- Maimón (2016).
- Higüey (2014).
- San José de Ocoa (2009).
- Constanza (2000).
- Moca (1999).
- Monseñor Nouel (1998).
- Monte Cristi (1986).
- San Pedro de Macorís (1982).
- Santiago Rodríguez (1980).
- María Trinidad Sánchez (1978).
- Independencia (1976).
- Dajabón (1975).
- El Seibo (1971).
- Valverde (1970).
- Pedernales (1957).
- La Altagracia (1954).
Miss Mundo República Dominicana
Además del título para Miss Universo, varias provincias han destacado en Miss Mundo. Entre las más exitosas están:
- Distrito Nacional: con figuras como Mariasela Álvarez (Miss Mundo 1982) y Mayra Delgado (2024).
- Santiago: campeonas como Patricia Polanco Álvarez (1980) y varias finalistas.
- La Vega: con ganadoras en 1991, 1992 y 1993.
- Puerto Plata: con nombres como Teresa Evangelina Medrano (1972) y Clariza Duarte Garrido (1973).
Con la victoria de Jennifer Ventura en 2025, Barahona entra nuevamente al grupo selecto de provincias con múltiples coronas, consolidando su lugar en la historia del certamen y recordando que, aunque las rachas pueden ser largas, los regresos siempre son posibles.