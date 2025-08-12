Telemicro y Pelidom: unidos para producir contenido dominicano en más de 112 países

Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro; Victoria Fernández Tavárez, gerente de mercadeo de Pelidom; y Alfonso Rodríguez, presidente de Pelidom, celebran la firma del acuerdo que proyectará el contenido dominicano a más de 112 países. ( CORTESÍA DE ELVYS JOE )

El Grupo Telemicro y la plataforma de streaming Pelidom.com han sellado una alianza estratégica que trasciende fronteras, uniendo fuerzas para proyectar la esencia dominicana hacia más de 112 países.

De esta colaboración surgirán series, miniseries, sitcoms, documentales e historias originales que estarán disponibles exclusivamente en dicha plataforma.

Se trata de la convergencia de dos referentes del entretenimiento nacional: por un lado, la televisión que por más de 39 años ha reinado en la preferencia del pueblo dominicano; por el otro, una plataforma joven y audaz, fundada en 2015, que se ha expandido con pasos firmes, dejando huella en más de 112 naciones.

En apenas una década, catorce millones de espectadores han pasado por sus pantallas, confirmando que el contenido dominicano y en español no solo tiene un público fiel, sino también una audiencia que defiende y abraza sus historias.

Proyección

Bajo este estandarte común, se enlazan marcas y plataformas que resuenan a nivel global: Aster, Viva, Telemicro Internacional, Apple TV, Fire Stick, Roku, Samsung, iOS, iPhone, Android, Android TV, PayPal, Visa, Mastercard, American Express y Stripe.

El horizonte, ahora compartido, no conoce límites. Desde América Latina, Estados Unidos y Europa, hasta los rincones más remotos del planeta, el contenido llegará con la nitidez del 4K y el respaldo técnico de la empresa UScreen.

Pelidom.com y Grupo Telemicro: orgullo nacional, vanguardia tecnológica y puente cultural que eleva el entretenimiento dominicano a la escena global.