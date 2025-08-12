Emilia Pereyra presenta "Cuando gemía la Patria", novela histórica sobre la dominación haitiana

Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, regresa con una novela histórica. ( SUMINISTRADA )

La escritora y periodista Emilia Pereyra pondrá a circular el miércoles 20 de agosto, en Santo Domingo, su nueva novela Cuando gemía la Patria, sobre la dominación haitiana y la independencia dominicana, un período crucial de la historia nacional.

La obra será presentada a las 6:30 de la tarde, en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

El poeta, narrador y ensayista Eduardo Gautreau de Windt tendrá a su cargo la presentación, mientras que la escritora y periodista Marivell Contreras fungirá como maestra de ceremonias. La declamadora Rosa Iris Clariot participará de manera especial en el acto.

En su etapa inicial, Cuando gemía la Patria fue declarada Proyecto Cultural de Interés Nacional, tras presentarse en la primera convocatoria de la Dirección General de Mecenazgo, y recibió el respaldo del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura (FOSAC) para la fase de investigación.

La novela conduce a los lectores a los cimientos mismos de la nación dominicana: los turbulentos años de la ocupación haitiana y el amanecer de la Independencia Nacional.

La narración desvela los secretos de una época determinante que forjó el carácter de la nación, mostrando la valentía, la astucia y el espíritu de quienes soñaron con la libertad.

Portada de "Cuando gemía la Patria", la nueva novela histórica de Emilia Pereyra.

Pereyra no solo rescata del olvido sucesos trascendentales, sino que también da vida a figuras legendarias que, con su arrojo y sacrificio, fomentaron la esperanza. Revive así el ímpetu visionario de Juan Pablo Duarte, la determinación de Francisco del Rosario Sánchez y la audacia de Matías Ramón Mella.

De la publicación

La obra va más allá de los héroes conocidos, tejiendo una trama rica en personajes cotidianos que, desde las sombras o en la primera línea, vivieron y actuaron durante los conflictos que estremecieron la isla de Santo Domingo bajo el yugo extranjero.

Cuando gemía la Patria, publicada por Editora Horus, es la cuarta novela histórica de Emilia Pereyra, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2019, el Premio de Novela Histórica Enriquillo 2020 y el Premio Caonabo de Oro 2025.

Entre sus títulos previos se encuentran las novelas históricas El grito de tambor , El faldón de la pólvora y El corazón de la revuelta.

, y El corazón de la revuelta. También es autora de las novelas El crimen verde, Cenizas del querer, Cóctel con frenesí y ¡Oh, Dios!; del libro de cuentos El inapelable designio de Dios; del ensayo histórico Resistencia cultural en la dominación haitiana; y de Rasgos y figuras, un conjunto de perfiles biográficos.

