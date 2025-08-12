Jennifer Ventura construye su camino a la corona de Miss Universo

Jennifer Ventura fue coronada como Miss República Dominicana Universo el domingo 10 de agosto en una gala realizada en el Teatro Nacional. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El pasado domingo, Jennifer Ventura, representante de Barahona, fue coronada como Miss República Dominicana Universo, un triunfo el cual muchos consideran más que merecido. Durante la gala, su carisma, elegancia en la pasarela e inteligencia, cautivaron tanto al jurado como al público.

Pero, ¿qué hay detrás de esta joven que ahora se convierte en la soberana de la belleza nacional?

A sus 28 años, Jennifer es ingeniera civil con doble titulación entre la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Florida International University.

A su formación académica se suma una maestría en Gestión Empresarial, cursada en la Universidad IMF de Madrid, así como diplomados en edificaciones seguras, evaluación de riesgos, alta gerencia y dirección de proyectos.

Pero más allá de los títulos, Jennifer se describe como "una persona bastante extrovertida", apasionada por el ejercicio, la lectura, los viajes y pasar tiempo en familia.

También se dedica a participar en iniciativas comunitarias, una motivación que la llevó a inscribirse en el Miss RD Universo con una intención clara: hacer de su voz una herramienta para el cambio.

"Para mí esta plataforma es un espacio para garantizar la visibilización de causas que eleven a nuestra comunidad para ser el país que tanto queremos", compartió Ventura en conversación con Diario Libre.

"Por eso me enfoqué en ser una voz para personas especiales, principalmente con autismo, quisiera que por medio de mi participación haya un país más inclusivo, donde ellos también tengan los mismos derechos que los demás seres humanos", agregó.

Con su triunfo, la nueva Miss rompe una sequía de 40 años para su provincia natal, Barahona, que no ganaba la corona desde 1985, cuando Melba Altagracia Vicens fue elegida. Este logro, según sus palabras, va más allá de lo simbólico.

"Traer esa corona a Barahona después de 40 años es un honor porque entiendo que somos merecedores de ella. Espero en Dios que, así como le traje la corona dominicana a mi provincia, pueda también traerle la universal", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/miss-2-4ee02cc9.jpeg La actual Miss Universo coronó a la nueva soberana de la belleza dominicana. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Cualidades de la reina

Desde los entrenamientos previos al certamen, Magali Febles, directora del concurso nacional, tuvo claro el perfil que debía tener la nueva soberana: una mujer que, más allá de su apariencia, encarne los valores y la cultura dominicana.

Para ella, Ventura reúne todas las cualidades. "Sé que es una buena chica. Su comportamiento durante toda la competencia fue excepcional, aprendió muy rápido", comentó Febles, quien reveló que la historia de vida de la nueva Miss es inspiradora.

Hace cuatro meses enfrentó la trágica pérdida de su madre durante el derrumbe de la discoteca Jet Set. "Su mamá fue quien me la trajo para que la ayudáramos con su proyección, porque ella es ingeniera y trabaja en construcción. Su historia es muy fuerte, de mucho impacto", añadió la directora.

Jennifer tiene claro el rol que debe asumir.

"Ella (Magali) me enfatizó que debo ser una líder con propósito social, alguien que impulse causas benéficas y actúe como modelo a seguir. Para ella, la reina debe usar su plataforma para inspirar a otras jóvenes y contribuir al crecimiento de la marca país que es Miss RD Universo", concluyó.

En cifras

La transmisión de Miss República Dominicana Universo registró un rating de 2.78 puntos y un share de 11.11 %, lo que significa que poco más del 11 % de las personas que estaban viendo televisión en ese momento sintonizaban el certamen.

