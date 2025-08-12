La Compañía Nacional de Teatro llevará a escena "El motín de las palomas"

En la obra de teatro "El motín de las palomas" los personajes cambian de roles de forma impredecible. ( FUENTE EXTERNA )

Con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), la Compañía Nacional de Teatro (CNT) pondrá en escena la tercera entrega de su ciclo Lecturas de Llerena, esta vez con la presentación de "El motín de las palomas", un drama en dos partes escrito por Rícharson Díaz y galardonado con el Premio Anual de Teatro "Cristóbal de Llerena" 2019.

La función tendrá lugar el miércoles 13 de agosto, a las 7:00 de la noche, en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre para todo el público.

La pieza contará con las interpretaciones de los reconocidos actores Pepe Sierra y Manuel Raposo, bajo la dirección del maestro Fausto Rojas, quienes darán vida a una historia cargada de simbolismo y humanidad.

El actor Richardson Díaz.

Ambientada en un futuro hipotético, la obra sitúa la acción en el patio de un recinto penitenciario, donde el Flaco y la Flaca narran y representan su historia ante otros reclusos, en un juego escénico que alterna entre narración y actuación sin previo aviso.

Los personajes cambian de roles de forma impredecible, creando un relato donde la identidad se transforma y la verdad se difumina.

El motín de las palomas.

Con esta propuesta, la Compañía Nacional de Teatro reafirma su compromiso con la difusión de textos teatrales premiados por el Ministerio de Cultura, ofreciendo al público una oportunidad única de acercarse a obras contemporáneas que enriquecen el panorama artístico nacional.