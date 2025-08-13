Centro León seleccionado para optar por Premio ICOM a la Práctica de Desarrollo Sostenible

El Centro León participa con por su programa "Mi Barrio está en Navidad" en el Premio ICOM. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Eduardo León Jimenes coloca uno de sus programas entre los 130 proyectos provenientes de 60 países que optan por el Premio ICOM a la Práctica de Desarrollo Sostenible en Museos, el primer reconocimiento a nivel mundial que destaca iniciativas innovadoras y prácticas museísticas ejemplares en materia de desarrollo sostenible.

Este galardón, creado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), es el primer premio de este tipo dirigido a todos sus miembros.

El Centro León participa con por su programa "Mi Barrio está en Navidad", una iniciativa que busca promover las tradiciones nacionales y los valores espirituales asociados a la Navidad con el objetivo de fortalecer valores como la esperanza, la solidaridad, la convivencia y la unión familiar.

Los propósitos del programa están dirigidos a promover las tradiciones nacionales y los valores espirituales asociados a las festividades de Navidad, como un medio relevante para fortalecer los elementos de la identidad dominicana que se expresan en la comunidad barrial. En su desarrollo, genera prácticas de participación que profundizan el sentido de pertenencia al barrio y la responsabilidad individual y colectiva con la vida comunitaria y sus propios procesos sociales y culturales.

El Premio ICOM evalúa a los candidatos basándose en las cinco dimensiones de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidas como las 5 P: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. Un jurado internacional de siete miembros, presidido por el presidente de ICOM SUSTAIN, será el encargado de seleccionar al ganador durante la 27ª Conferencia General del ICOM en Dubái, del 11 al 17 de noviembre 2025