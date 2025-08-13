El presentador de televisión Jimmy Kimmel adquiere ciudadanía italiana en rechazo a Trump

Jimmy Kimmel, presentador de Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles, muestra su nuevo pasaporte italiano obtenido por su ascendencia materna. ( EFE )

El presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel, de 57 años, reveló que ya tiene en sus manos el pasaporte italiano como parte de una decisión personal motivada por su rechazo al "mal gobierno" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La confesión se produjo durante una conversación en el pódcast de su colega y amiga Sarah Silverman, quien comentó que muchas personas cercanas han considerado emigrar tras la reelección del republicano en noviembre de 2024.

"Yo conseguí la ciudadanía italiana", respondió Kimmel, como ejemplo de esa tendencia.

"Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado", agregó el conductor de Jimmy Kimmel Live!, el programa nocturno de entrevistas y humor que presenta desde 2003 en la cadena ABC y que se graba en Los Ángeles.

Un vínculo con Italia por vía materna

Kimmel, nacido en Brooklyn en 1967, obtuvo la doble nacionalidad gracias a la ascendencia italiana de su familia materna. Sus abuelos emigraron a Estados Unidos desde la isla de Isquia, frente a la costa de Nápoles, tras el devastador terremoto de 1883.

"Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino. Ella solía repetirme: ´¡Tienes el cerebro de un hámster!´", bromeó el presentador. Por la rama paterna, Kimmel desciende de inmigrantes alemanes, de ahí su apellido, originalmente escrito como Kümmel.

Larga rivalidad con Trump

Crítico habitual de las políticas y la figura de Donald Trump, Kimmel ha utilizado su programa para cuestionar al presidente desde mucho antes de su primera elección en 2016.

El propio Trump lo ha señalado públicamente, llegando a afirmar en su red social Truth que Kimmel sería el siguiente "en caer" tras el despido en julio de Stephen Colbert de The Late Show en CBS.

"Me gusta muchísimo que lo despidan. Su talento era aún menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene incluso menos talento que Colbert!", escribió el mandatario.

La cadena CBS, propiedad de Paramount, anunció que el programa de Colbert dejará de emitirse en mayo de 2026, justificando la decisión como "puramente financiera". Sin embargo, diversas voces apuntan a que la medida respondió a presiones políticas, ya que Colbert era abiertamente crítico con Trump.

Éxodo de figuras del entretenimiento

Desde la victoria electoral de Trump sobre la candidata demócrata Kamala Harris, varias personalidades del entretenimiento han anunciado su intención de dejar Estados Unidos. La comediante se mudó a Irlanda con una de sus hijas, mientras que la presentadora Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, se instalaron en el Reino Unido.

"Es limpio. Aquí todo es mejor: el trato a los animales, la amabilidad de la gente. Me encanta", declaró DeGeneres en una entrevista, confirmando que la pareja incluso puso en venta su casa en los Cotswolds para buscar una propiedad más amplia para sus caballos.

En este contexto, la obtención de la ciudadanía italiana por parte de Kimmel se suma a una lista creciente de artistas que buscan alternativas fuera de Estados Unidos como acto de protesta y búsqueda de estabilidad frente a un clima político que consideran hostil.