Globo y Telemedios firman alianza para transmitir telenovelas en canal 8

El primer estreno será el 1 de septiembre con una atractiva propuesta para los televidentes

    Expandir imagen
    José Armando Bermúdez M., CEO de Telemedios, ofreció detalles del acuerdo. (SUMINISTRADA)

    La compañía brasileña Globo anunció un acuerdo con Telemedios para transmitir cuatro de sus más exitosas telenovelas en el canal 8, uno de los principales canales de televisión abierta de la República Dominicana.

    La emisión se dividirá entre la franja estelar y la vespertina. Rastros de Mentiras se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p. m., seguida de Avenida Brasil a las 10:00 p. m. Por las tardes, Totalmente Diva se emitirá de lunes a viernes a las 5:00 p. m., mientras que A Través del Tiempo se presentará a las 4:00 p. m.

    Este acuerdo marca el regreso de Globo a la televisión dominicana, tras su última presencia en 2021.

    "Estamos muy felices con esta alianza con Telemedios, que marca el reinicio de la emisión de nuestras telenovelas en República Dominicana. Creemos en el potencial de las producciones brasileñas, que presentan elementos universales capaces de conectar con audiencias de todo el mundo", afirmó Juliana Souza, de Distribución de Contenido & Partnerships de Globo.

    Expandir imagen
    Expandir imagen
    El primer estreno será el lunes 1 de septiembre con A Través del Tiempo, que marcará el inicio de la nueva etapa de programación.

    Del contenido

    Por su parte, José Armando Bermúdez M., CEO de Telemedios, y César Hernández, director general, señalaron: "Queremos que el canal 8 se convierta en el hogar de la telenovela brasileña en República Dominicana, y la calidad de las producciones de Globo y su fuerte conexión con el público latinoamericano son fundamentales para fortalecer nuestra programación".

    • Globo es reconocida mundialmente por sus producciones de alto nivel, como Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, que ha sido licenciada para más de 140 territorios y nominada al Emmy Internacional; Totalmente Diva, de Rosane Svartman, también nominada al Emmy; Rastros de Mentiras, de Walcyr Carrasco, galardonado con el Emmy Internacional; y A Través del Tiempo, de Elizabeth Jhin, que combina romance, drama y elementos espirituales en una narrativa de dos épocas.
    TEMAS -

