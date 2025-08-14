Proyecto del Centro León seleccionado para optar al Premio ICOM

El Centro Cultural Eduardo León Jimenes, finalista del Premio ICOM a la Práctica de Desarrollo Sostenible en Museos con su programa "Mi Barrio está en Navidad". ( SUMINISTRADA )

El Centro Cultural Eduardo León Jimenes colocó uno de sus programas entre los 130 proyectos de 60 países que optan por el Premio ICOM a la Práctica de Desarrollo Sostenible en Museos, el primer reconocimiento mundial que destaca iniciativas innovadoras y prácticas museísticas ejemplares en materia de desarrollo sostenible.

Este galardón, creado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), es el primero de este tipo dirigido a todos sus miembros.

El Centro León participa con su programa "Mi Barrio está en Navidad", una iniciativa que busca promover las tradiciones nacionales y los valores espirituales asociados a la Navidad, con el objetivo de fortalecer la esperanza, la solidaridad, la convivencia y la unión familiar.

Los propósitos del programa están orientados a preservar las tradiciones nacionales y los valores espirituales de las festividades navideñas como medio para reforzar los elementos de la identidad dominicana que se expresan en la comunidad barrial.

Buenas prácticas

En su desarrollo, genera prácticas de participación que fortalecen el sentido de pertenencia al barrio y la responsabilidad individual y colectiva con la vida comunitaria y sus procesos sociales y culturales.

El Premio ICOM evalúa a los candidatos basándose en las cinco dimensiones de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidas como las 5 P: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos.

Un jurado internacional de siete miembros, presidido por el presidente de ICOM SUSTAIN, seleccionará al ganador durante la 27ª Conferencia General del ICOM, que se celebrará en Dubái del 11 al 17 de noviembre de 2025.