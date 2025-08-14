Teatro dominicano se luce con dramas y comedias en Casa de Teatro

El teatro recibe este fin de semana la obra Los demonios del amor, un "Juicio TV" ( SUMINISTRADA )

Este fin de semana, la ciudad se enciende con propuestas teatrales para todos los gustos: desde títeres familiares y dramas poéticos hasta montajes intensos y comedias ingeniosas. Cuatro obras que prometen emoción, reflexión... y buen entretenimiento.

Los demonios del amor

Bajo la dramaturgia y dirección de Judith Rodríguez, llega un montaje que se adentra en las pasiones más oscuras y los dolores más profundos del ser humano.

Los demonios del amor mezcla personajes literarios con figuras contemporáneas que rompen la cuarta pared para confesar sus verdades en un escenario convertido en un "Juicio TV Show", donde el público se convierte en testigo y cómplice.

Con un elenco diverso que reúne nombres consolidados y talentos emergentes, como Benny Pérez, Mary Gaby Aguilera, Alanna Cabrera, Vic Gómez, Laura Gisselle Reynoso, Laura Canario, María del Mar Fernández, Natacha Hernández y Tomás Alfonso Méndez, del teatro musical, además de nuevos talentos en el arte escénico, la obra apuesta por un teatro inmersivo, visceral y cargado de una estética postmoderna.

Una opción intensa y diferente para quienes buscan salir del teatro con la mente y el corazón sacudidos.

Viernes 15 y sábado 16 de agosto, a las 8:30 p.m., en Casa de Teatro.

El flautista de Hamelín

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/basilio-nova-2-6686c90b.jpg

Una propuesta familiar y gratuita que reinventa el famoso cuento con títeres de mesa. En este encantador montaje, tres pequeños héroes marginados por sus discapacidades se atreven a seguir las pistas del flautista y a rescatar a los niños del pueblo.

Bajo la dirección de Christian Medina Negrín y con la actuación estelar de Basilio Nova, El flautista de Hamelín combina humor, ternura y aventura en una experiencia que entretiene a los niños y emociona a los adultos. Una función perfecta para compartir en familia y redescubrir una historia clásica con un enfoque inclusivo y conmovedor.

Viernes 15 de agosto, a las 5:30 p.m., en el Centro Cultural de España, entrada libre hasta completar aforo.

Cuerpos de barro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/teatro-4-3846445d.jpg

El dramaturgo dominicano Haffe Serulle regresa con un montaje poético y profundamente humano que explora el amor, la memoria y la fragilidad. Cuerpos de barro no es una obra convencional: apuesta por la improvisación, la entrega física y la fuerza simbólica de elementos escénicos como telas, tarimas móviles y tambores.

Los actores Stuart Ortiz, Lissette Jiménez y Saúl Rodríguez se despojan del ego para ofrecer interpretaciones cargadas de honestidad y vulnerabilidad. El resultado es una experiencia sensorial que conmueve y cuestiona, invitando al público a mirar de frente la belleza de lo frágil y lo roto.

Viernes 15 y sábado 16, a las 8:30 p.m. y domingo 17 de agosto, a las 6:30 p.m., en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

La verdad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/obra-5-1d8dbd98.jpg

La aclamada comedia del dramaturgo francés Florian Zeller regresa con un elenco estelar: Nashla Bogaert, Pamela Sued, Frank Perozo y David Maler, bajo la dirección de Pepe Sierra.

La verdad juega con los enredos de la infidelidad, las medias verdades y los secretos de pareja, en un retrato divertido y mordaz de cómo la mentira se convierte, muchas veces, en el pegamento de las relaciones.

Con diálogos ágiles y giros inesperados, la obra garantiza carcajadas y complicidad, mientras revela lo frágiles que pueden ser la confianza y la lealtad. Ideal para quienes quieren cerrar la semana entre risas y reflexiones ligeras. b

Viernes 15 y sábado 16 de agosto, a las 8:30 p.m., en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.