Puerto Rico elige a su representante para Miss Universo 2025

Zashely Nicole Alicea Rivera, representante de Dorado, reacciona con visible emoción al ser coronada como Miss Universe Puerto Rico 2025 durante la gala final del certamen nacional, celebrada en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 14 de agosto de 2025 en San Juan, Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico ya tiene candidata oficial para el certamen Miss Universo 2025. Se trata de Zashely Nicole Alicea Rivera, representante del municipio de Dorado, quien fue coronada este jueves como Miss Universe Puerto Rico 2025 en una gala celebrada en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en la capital puertorriqueña.

Alicea Rivera recibió la corona de manos de Jennifer Colón, su antecesora y Miss Universe Puerto Rico 2024. La nueva soberana competirá por el título internacional este año en Tailandia, país anfitrión de la 74.ª edición del certamen global.

Durante la ronda final del concurso, la joven respondió a la pregunta: "¿Por qué debes ser tú la nueva Miss Universe Puerto Rico?" con una declaración que reflejó su enfoque en el impacto social.

"Más que aportar un título a una corona, yo quiero ser un agente de cambio, quiero inspirar con mi historia y por eso mismo presento mi causa social, Elevarte, donde busco transformar vidas a través del arte, como mismo ocurrió conmigo alguna vez. Quiero ser voz para todas esas causas y problemáticas en el mundo, porque el mundo necesita una voz para el cambio y yo quiero ser esa voz", expresó con determinación.

El certamen reunió a 23 aspirantes de distintos municipios del país. La organización destacó tanto la preparación escénica como el compromiso social de las participantes, elementos que continúan ganando protagonismo en los concursos de belleza contemporáneos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/vv-2-51205a13.jpg Zashely Nicole Alicea Rivera, representante del municipio de Dorado, quien fue coronada este jueves como Miss Universe Puerto Rico 2025, en una foto publicada el jueves 14 de agosto, durante la gala. (FUENTE EXTERNA)

Rumbo a Tailandia

Con esta elección, Puerto Rico se une al grupo de países como la República Dominicana, que recientemente coronó a la nativa de Barahona como su nueva reina, además de otros que ya tienen candidatas oficiales para Miss Universo 2025. La isla cuenta con cinco títulos universales, el más reciente en 2006 con Zuleyka Rivera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/vv-1-adcc4ca3.jpg Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universo Puerto Rico 2025 y Jennifer ventura, Miss Universo RD 2025, en el momento de sus coronaciones. (ARCHIVO)

Zashely Nicole Alicea Rivera asumirá ahora una intensa preparación de cara al evento internacional, con la esperanza de sumar una nueva corona para Puerto Rico y consolidar su plataforma social a nivel global.