Fallece Miss Universo Rusia 2017 tras un trágico accidente automovilístico

Fallece Miss Universo Rusia 2017. En la imagen se le ve durante la competencia de belleza. ( FUENTE EXTERNA )

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto tras la trágica muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, quien falleció a los 30 años luego de permanecer varias semanas hospitalizada en estado crítico.

La modelo y psicóloga rusa perdió la vida tras sufrir un accidente automovilístico en julio pasado, en la región de Tver, al norte de Moscú.

De acuerdo con medios locales, Alexandrova viajaba como copiloto mientras su esposo conducía, cuando un alce se cruzó repentinamente en su camino.

El impacto del vehículo contra el animal provocó un fuerte choque que resultó en un traumatismo craneoencefálico severo para Kseniya, quien fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky. Pese a los esfuerzos médicos, la joven no logró recuperarse y falleció recientemente.

La noticia fue confirmada por la agencia de modelos Modus Vivendis, donde Kseniya inició su carrera profesional a los 19 años. En un emotivo mensaje, la agencia la recordó como una mujer "brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa", destacando su capacidad para inspirar y brindar apoyo a quienes la rodeaban.

Kseniya Alexandrova era originaria de Moscú, y además de su carrera como modelo , contaba con una sólida formación académica : se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov y más tarde se tituló como psicóloga en la Universidad Pedagógica de Moscú en 2021.

En 2018, su nombre también fue vinculado sentimentalmente con el actor mexicano y aspirante a político Eduardo Verástegui, con quien compartió momentos en Moscú. Hasta el momento, Verástegui no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento.

La organización Miss Universe le rindió homenaje con un video y un mensaje emotivo en sus redes sociales:

"La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá".