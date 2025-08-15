Miguel Varoni, protagonista de "Pedro el escamoso", revela la verdad de su extrema pérdida de peso

Miguel Varoni, actor de Pedro el escamoso, en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El actor, director y productor Miguel Varoni, conocido por su actuación en exitosas telenovelas como Pedro el escamoso, Más sabe el diablo y La casa de al lado, ha hablado sobre el drástico cambio físico que despertó preocupación y comentarios en redes sociales en años recientes.

En una entrevista íntima con su cirujano plástico, Alan González, el también director de telenovelas de Telemundo confesó que su pérdida de peso extrema fue el resultado de una cirugía bariátrica, combinada con una obsesión poco saludable por adelgazar.

Varoni relató que su aumento de peso comenzó durante la pandemia del COVID-19, en 2020, cuando su estilo de vida se vio afectado por el confinamiento.

"Cuando llegó la pandemia y nos encerramos, yo empecé a comer como una bestia. Llegué a pesar 114 kilos (251.3 libras)". No podía caminar... ya las rodillas, los tobillos, la espalda... hernias, cosas...", explicó el actor.

Fue su esposa, la también actriz Catherine Siachoque, quien lo motivó a considerar una intervención médica. Así fue como decidió someterse a una cirugía bariátrica, procedimiento que hasta ahora no había hecho público.

Tras realizarse una manga gástrica, Varoni comenzó a perder peso rápidamente, pero lo que empezó como una solución médica se convirtió en una obsesión.

"Volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes... y me empezó a gustar mucho eso. Quería seguir bajando y no quería dejar de bajar. Se me volvió como una enfermedad bajar de peso", confesó.

La situación llegó a un punto crítico hasta que se reencontró con el cirujano Alan González, quien le hizo una dura advertencia.

"Me dijo: ´¿Usted se quiere morir o qué?´", recordó Varoni. A partir de ese encuentro, el actor retomó el equilibrio físico y emocional que había perdido.

Cirugías reconstructivas y recuperación emocional

Varoni también reveló que González, además de operarle el rostro en el pasado, realizó cirugías complementarias para ayudarle a recuperar una apariencia saludable tras su pérdida de peso extrema.

"Usted me arregló no solamente la cara... me hizo todas las cirugías para que todo volviera a estar cómodo. Volví a comer y volví a ser una persona", declaró.

Al final de la entrevista, el artista dejó un mensaje para quienes luchan con el sobrepeso y consideran una cirugía como solución: "Yo creo que si uno no se siente cómodo con su peso y está generándole temas, una opción es esa. Es una buena opción la bariátrica. Lo que sí es importante es saber manejarla", advirtió.

Miguel Varoni, de 60 años, concluye esta etapa con una nueva perspectiva sobre la salud física y emocional, destacando la importancia de la moderación, el autocuidado y el acompañamiento profesional adecuado.