Vuelve al teatro “Los vecinos de arriba”: la vida en pareja servida en clave de humor

José Guillermo Cortines, Nashla Bogaert, Luis José Germán y Pamela Sued protagonizan nuevamente la comedia teatral "Los vecinos de arriba". ( FUENTE EXTERNA )

El calendario teatral de Santo Domingo suma un imperdible. La compañía de Niní Germán vuelve a la carga con Los vecinos de arriba, la comedia del dramaturgo catalán Cesc Gay que ha logrado un lugar especial en la escena dominicana tras más de cuarenta funciones a casa llena.

Ahora, la pieza regresa en su sexta temporada para invitar al público a reír, reflexionar y dejarse llevar por un guion tan cotidiano como provocador.

La producción, a cargo de Luly Rocha y Luis José Germán, reúne a un elenco de lujo.

Nashla Bogaert, José Guillermo Cortines y Pamela Sued acompañan a Germán en un montaje que se adueñará de la sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes, del 16 al 19 de octubre, en una corta pero intensa temporada de apenas cuatro funciones.

Los vecinos que todos queremos espiar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/17/5u2a7330-bf053a0c.jpg

La trama nos presenta a Ana y Julio, un matrimonio desgastado por la rutina, que recibe por primera vez a sus vecinos del piso de arriba, Laura y Salva.

Lo que comienza como una cena de cortesías pronto se transforma en una velada explosiva, cargada de confesiones inesperadas, sarcasmo y verdades incómodas.

Con un humor filoso, la obra confronta al espectador con temas universales: la convivencia, el sexo, los prejuicios y la aparente normalidad que sostiene nuestras relaciones.

Parte del encanto de Los vecinos de arriba radica en su capacidad de reflejar realidades que todos hemos vivido o presenciado.

La incomodidad de hablar de lo que no se dice, la curiosidad por la vida de los otros o la tensión de sostener una fachada social, aparecen envueltas en situaciones cómicas que hacen reír, pero también invitan a pensar.

No se trata solo de entretenimiento ligero, sino de una comedia que desafía a mirar las relaciones con otros ojos. Con diálogos agudos y actuaciones naturales, la pieza confirma la buena salud del teatro local y el interés creciente del público por propuestas inteligentes.

Las boletas ya están disponibles en Uepa Tickets, Nacional, Jumbo y CCN.

Una oportunidad ideal para dejarse sorprender por esos vecinos que todos quisiéramos espiar.