CNEPR convoca a jornada nacional de exámenes para carnet profesional en radio y televisión

La jornada se realizará el 31 de octubre y 1 de noviembre en la Biblioteca Nacional; el proceso de inscripción está abierto hasta el 30 de octubre

    Expandir imagen
    CNEPR convoca a jornada nacional de exámenes para carnet profesional en radio y televisión
    La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) anunció la realización de una jornada nacional de evaluaciones dirigida a los interesados en obtener el carnet reglamentario. (FUENTE EXTERNA)

    La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) anunció la realización de una jornada nacional de evaluaciones dirigida a los interesados en obtener el carnet reglamentario que autoriza el ejercicio profesional en radio y televisión, en cumplimiento con lo establecido por la Ley 1951 y su Reglamento 824.

    Las pruebas, que incluyen evaluaciones orales y escritas, se llevarán a cabo el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en las instalaciones de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

    Los espacios habilitados para la jornada serán el auditorio Juan Bosch y las salas Carmen Natalia y Aída Cartagena Portalatín.

    El proceso de inscripción estará abierto hasta el jueves 30 de octubre. Los interesados deben acudir a las oficinas de la CNEPR, ubicadas en la calle Juan Parra Alba esquina avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto), en el Edificio La Casona, junto a Politur.

    El presidente de la CNEPR, José Antonio Aybar F., exhortó a quienes actualmente laboran en medios sin portar el carnet oficial a aprovechar esta convocatoria para regularizar su estatus. Recordó que este requisito legal promueve la transparencia, profesionalidad y apego al marco normativo en el ejercicio de la comunicación.

    Dato importante

    • La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos dominicanos mayores de 18 años. Para inscribirse, los aspirantes deben presentar copia del certificado de bachillerato o título universitario, así como una copia de la cédula de identidad.
    • Para más información, la CNEPR puso a disposición los números 809-686-8788 y 809-504-3435 (también disponible por WhatsApp), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
