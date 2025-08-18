El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge

Los príncipes de Gales, William y Kate, se preparan para mudarse a una nueva casa: Forest Lodge. ( FUENTE EXTERNA )

Los príncipes de Gales, William y Kate, se preparan para mudarse a una nueva casa: Forest Lodge, una elegante mansión georgiana ubicada en Windsor.

La propiedad tiene ocho habitaciones, seis baños, salón de baile con lámparas de araña, pista de tenis, un estanque privado y amplios jardines. Será su nuevo hogar a partir de finales de este año, según informaron medios británicos como The Times y The Telegraph.

La decisión llega después de años complicados para la pareja. Desde su mudanza a Adelaide Cottage en 2022, han vivido momentos duros: la muerte de la reina Isabel II y los diagnósticos de cáncer del rey Carlos III y de la princesa Kate. "Mudarse les da la oportunidad de un nuevo comienzo y un nuevo capítulo", explicó una fuente cercana a la familia real.

Detalles de la mansión

Forest Lodge está a solo seis kilómetros de su actual casa y, al igual que Adelaide Cottage, no contará con personal residente. Los príncipes pagarán un alquiler a precio de mercado, ya que la casa forma parte de The Crown Estate, el conjunto de propiedades que pertenecen al monarca británico.

La mansión fue construida en 1770 y está protegida como edificio de interés histórico (grado II). Las reformas ya comenzaron y están siendo financiadas por la pareja. Aunque la propiedad es mucho más grande que Adelaide Cottage, sigue siendo más pequeña que otras residencias reales, como el Royal Lodge del príncipe Andrés.

Esta mudanza también marca una diferencia importante: si William llega a ser rey y sigue viviendo en Forest Lodge, sería el primer monarca británico en no vivir en un palacio o castillo. Una elección que refleja un estilo de vida más moderno y familiar.

Los hijos de la pareja —George, Charlotte y Louis— seguirán estudiando en la escuela Lambrook, ahora a solo 10 minutos de su nuevo hogar. Fuentes cercanas aseguran que la familia está feliz en Windsor y que esta mudanza representa un paso importante para seguir adelante después de tiempos difíciles.

