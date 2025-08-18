Miss Universo Victoria Kjær disfruta de las playas paradisíacas de República Dominicana

La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, se dio un baño de pueblo en su reciente visita en el país desde el pasado 9 de agosto como parte de su gira internacional junto a una delegación de la organización del certamen.

La reina, de origen danés, tuvo la responsabilidad de coronar a la nueva Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, debido a la ausencia de Miss RD Universo 2024, Celinee Santos.

La beldad se dio un rico chapuzó en las paradisíacas playas de Samaná, durante un paseo en bote con Jennifer Ventura, la nueva Miss RD Universo.

La reina de belleza Victoria Kjaer se hospedó en el hotel boutique Casa Esférica, en Las Terrenas, Samaná.

"Sube y baja con @victoriaakjaer ? ¡Explorando la tierra de playas infinitas, cultura vibrante y ritmo caribeño! Ven y siente la magia de República Dominicana. Estilismo de moda @elerickgonzalez, Look @jclagaresofficial", escribió la cuenta oficial del Miss Universo.

Además, Victoria sorprendió con un "KLK" en español para sentirse más cerca de los dominicanos. Las palabras locales las pronunció mientras caminaba por la Ciudad Colonial, destacando las bondades de visitar la República Dominicana.

Durante su estadía, Miss Universo 2024 participó en una serie de encuentros claves que incluyeron una visita al Palacio Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación y reuniones con organizaciones sin fines de lucro en favor del autismo.

De la coronación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-18-at-2328361312be7a-6242f64f.jpg La Miss Universo durante el Miss RD UNiverso 2025 celebrado en el TN. (FÉLIX LEÓN)

La reina fue recibida por Magali Febles, directora general de la organización Miss República Dominicana Universo, y destacó durante la gala con un imponente desfile, su breve discurso y luego cuando le puso la corona a la nueva reina dominicana, Jennifer Ventura. También impresionó cuando entró al Teatro Nacional, escenario del certamen, bailando merengue de manera muy contagiosa.

En la charla privada a las candidatas del Miss RD 2025 sobre empoderamiento femenino e inclusión, ella compartió su visión sobre el rol de la mujer en el liderazgo global, así como su experiencia como embajadora de impacto social desde Miss Universo.

"Estoy emocionada de visitar la República Dominicana, un país vibrante, lleno de historia y gente cálida. Espero poder conectar con su cultura y aportar desde mi plataforma a causas significativas que ya están generando un cambio", expresó Kjaer.

"La llegada Kjaer representa un hito de gran valor simbólico, mediático y estratégico para el país y el certamen nacional. Su presencia genera una cobertura mediática global que promueve la imagen del país, mostrando lo mejor como destino turístico y proyectando al país como potencia en los concursos de belleza internacionales", expresó Magali Febles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/miss-universo-en-rd-f5a204a8.png (FUENTE EXTERNA)