Mumba: la experiencia cultural que celebrará la música y la identidad dominicana

Nono Rodríguez, Louis Brocker, José Antonio Rodríguez, Liza Ortega, Sócrates Aguasvivas y Domingo Reyes forman parte de este nuevo espacio cultural llamado Mumba. ( KEVIN RIVAS )

En el corazón de la Ciudad Colonial se presentó oficialmente Mumba, una experiencia cultural viva que reunirá música, historia, gastronomía, tecnología y diseño en un solo lugar.

Mumba está compuesto por varios pilares, y su núcleo museístico será el Museo del merengue y la bachata, un espacio que rendirá homenaje a los géneros que son alma y símbolo de la República Dominicana.

El encuentro de presentación reunió a periodistas, artistas, gestores culturales y autoridades.

"Entendimos que teníamos una oportunidad única: crear un espacio vivo donde nuestra música, nuestra danza, nuestra cultura y nuestra identidad se celebraran todos los días, no como excusas en fechas determinadas, sino como experiencias permanentes que te inviten a bailar siempre, a cantar siempre, a descubrir siempre, a saborear siempre...", expresó el cantautor José Antonio Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-18-at-222936af4c57fa-06364de3.jpg El cantautor José Antonio Rodríguez. (KEVIN RIVAS)

El exministro de Cultura y gestor cultural fue el artífice de las declaratorias ante la UNESCO que otorgaron al merengue y a la bachata el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Los pilares de Mumba

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-18-at-2229181521adf4-e922a565.jpg Los creadores ofrecieron una rueda de prensa sobre el nuevo espacio en la Zona Colonial. (KEVIN RIVAS)

MUMBA, cuya fecha de apertura está pautada para marzo de 2026, estará compuesto por espacios y experiencias que, en conjunto, celebrarán la cultura dominicana:

El Museo del merengue y la bachata : Dedicado a la historia y cultura del merengue y la bachata, Patrimonios Inmateriales de la Humanidad.

: Dedicado a la historia y cultura del merengue y la bachata, Patrimonios Inmateriales de la Humanidad. El Tumbarrocío: Bar del patio central, punto de encuentro vibrante y lleno de sabor.

Bar del patio central, punto de encuentro vibrante y lleno de sabor. El Perico Ripiao: Escenario principal y estudio de grabación a la vista del público, donde las presentaciones en vivo se registran con calidad profesional en audio y video para el archivo cultural de Mumba , con publicaciones periódicas en YouTube y ediciones especiales en vinilo.

Escenario principal y estudio de grabación a la vista del público, donde las presentaciones en vivo se registran con calidad profesional en audio y video para el archivo cultural de , con publicaciones periódicas en YouTube y ediciones especiales en vinilo. El Bucajaya: Recorrido interactivo con tecnología NFC que revela historias, anécdotas y curiosidades de la identidad dominicana en cada rincón.

Recorrido interactivo con tecnología NFC que revela historias, anécdotas y curiosidades de la en cada rincón. Pal´agayú: Tienda para llevar piezas y productos que celebran la dominicanidad.

Tienda para llevar piezas y productos que celebran la dominicanidad. El Bacharengue: Bar indoor íntimo y festivo, con tarima interactiva dentro de un cubo traslúcido con projection mapping y un Hi-Fi Lounge para disfrutar de vinilos en un ambiente único.

Museo del merengue y la bachata: el corazón patrimonial de Mumba

El museo es el pilar central y está diseñado para que cada visitante sienta y viva la historia de estos ritmos. Aquí, la realidad aumentada, las ambientaciones cambiantes y las grabaciones inéditas se combinan con la posibilidad de que el público deje su huella grabando su propio merengue o bachata.

Cynthia Roberts, especialista en diseño museístico con trayectoria en el Museo Real de Ontario y el Smithsonian, expresó: "Queremos que el museo sea un organismo vivo, que cambie con la gente que lo recorre y que cada paso conecte más con lo que somos".

MUMBA está liderado por un equipo de amplia trayectoria en cultura, diseño y gastronomía:

Louis Broker , empresario creador de espacios icónicos como Lulu, Pat´e Palo y Jalao.

, empresario creador de espacios icónicos como Lulu, Pat´e Palo y Jalao. José Antonio Rodríguez , cantautor, exministro de Cultura y embajador ante la UNESCO.

, cantautor, y embajador ante la UNESCO. Cynthia Roberts , diseñadora de experiencias museísticas internacional.

, diseñadora de experiencias museísticas internacional. Nono Rodríguez , productor con más de dos décadas de experiencia en proyectos culturales y creativos.

, productor con más de dos décadas de experiencia en proyectos culturales y creativos. Liza Ortega , arquitecta galardonada por su trabajo en espacios de identidad cultural.

, arquitecta galardonada por su trabajo en espacios de identidad cultural. Sócrates Aguasvivas, desarrollador de proyectos y coordinador general.

Un puente entre generaciones

Como resume Nono Rodríguez, "Mumba será tan nuestro como las canciones que cantamos en familia; un lugar para encontrarnos, aprender, disfrutar y sentir orgullo de lo que somos".

Con esta primera presentación, Mumba abre simbólicamente sus puertas (y oficialmente en marzo de 20026), proyectándose como un nuevo referente cultural y turístico para el país y el mundo.