MUMBA: la experiencia cultural que celebra la música y la identidad dominicana

En el corazón de la Ciudad Colonial se presentó oficialmente Mumba, una experiencia cultural viva que reúne música, historia, gastronomía, tecnología y diseño en un solo lugar.

Mumba está compuesto por varios pilares, y su núcleo museístico es el Museo del Merengue y la Bachata, un espacio que rinde homenaje a los géneros que son alma y símbolo de la República Dominicana.

El encuentro de presentación reunió a periodistas, artistas, gestores culturales y autoridades. "Entendimos que teníamos una oportunidad única: crear un espacio vivo donde nuestra música, nuestra danza, nuestra cultura y nuestra identidad se celebraran todos los días, no como excusas en fechas determinadas, sino como experiencias permanentes que te inviten a bailar siempre, a cantar siempre, a descubrir siempre, a saborear siempre...", expresó el cantautor José Antonio Rodríguez.

El exministro de Cultura y gestor cultural fue el artífice de las declaratorias ante la UNESCO que otorgaron al merengue y a la bachata el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Los pilares de MUMBA

MUMBA está compuesto por espacios y experiencias que, en conjunto, celebran la cultura dominicana:

·El Museo del Merengue y la Bachata: Dedicado a la historia y cultura del merengue y la bachata, Patrimonios Inmateriales de la Humanidad.

·El Tumbarrocío: Bar del patio central, punto de encuentro vibrante y lleno de sabor.

·El Perico Ripiao: Escenario principal y estudio de grabación a la vista del público, donde las presentaciones en vivo se registran con calidad profesional en audio y video para el archivo cultural de MUMBA, con publicaciones periódicas en YouTube y ediciones especiales en vinilo.

·El Bucajaya: Recorrido interactivo con tecnología NFC que revela historias, anécdotas y curiosidades de la identidad dominicana en cada rincón.

·Pal´agayú: Tienda para llevar piezas y productos que celebran la dominicanidad.

·El Bacharengue: Bar indoor íntimo y festivo, con tarima interactiva dentro de un cubo traslúcido

con projection mapping y un Hi-Fi Lounge para disfrutar de vinilos en un ambiente único.

El Museo del Merengue y la Bachata: el corazón patrimonial de MUMBA

El museo es el pilar central y está diseñado para que cada visitante sienta y viva la historia de estos ritmos. Aquí, la realidad aumentada , las ambientaciones cambiantes y las grabaciones inéditas se combinan con la posibilidad de que el público deje su huella grabando su propio merengue o bachata.

Cynthia Roberts, especialista en diseño museístico con trayectoria en el Museo Real de Ontario y el Smithsonian, expresaron: "Queremos que el museo sea un organismo vivo, que cambie con la gente que lo recorre y que cada paso conecte más con lo que somos".

MUMBA está liderado por un equipo de amplia trayectoria en cultura, diseño y gastronomía:

Louis Broker, empresario creador de espacios icónicos como Lulu, Pat´e Palo y Jalao y José Antonio Rodríguez , cantautor, exministro de Cultura y embajador ante la UNESCO.

Por igual Cynthia Roberts, diseñadora de experiencias museísticas internacional; Nono Rodríguez, productor con más de dos décadas de experiencia en proyectos culturales y creativos.

Liza Ortega, arquitecta galardonada por su trabajo en espacios de identidad cultural y Socrates Aguasvivas, desarrollador de proyectos y coordinador general.

Un puente entre generaciones

Como resume Nono Rodríguez, "MUMBA será tan nuestro como las canciones que cantamos en familia; un lugar para encontrarnos, aprender, disfrutar y sentir orgullo de lo que somos".

Con esta primera presentación, MUMBA abre simbólicamente sus puertas y se proyecta como un nuevo referente cultural y turístico para el país y el mundo.