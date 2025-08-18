"Nobody Wants This": todo lo que se sabe hasta ahora sobre la segunda temporada

La serie de Netflix "Nobody Wants This" es protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. ( FUENTE EXTERNA )

La comedia romántica de Netflix, Nobody Wants This, se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su mezcla de romance, diferencias culturales y conflictos familiares.

Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, la serie presentó la historia de Joanne y Noah, una pareja poco convencional que conquistó a la audiencia con su química y su caos.

Ahora, Netflix ha confirmado oficialmente la segunda temporada y ya compartió las primeras imágenes que nos dan pistas sobre lo que viene.

Primer vistazo a la nueva temporada

En las fotos recién publicadas, vemos a Joanne y Noah más enamorados que nunca, lo que deja claro que su historia seguirá siendo el centro de la trama.

También aparecen personajes secundarios como Morgan (Justine Lupe), Sasha (Timothy Simons) y Esther (Jackie Tohn), lo que indica que el drama familiar continuará siendo una parte importante de la serie.

Una sorpresa interesante: Arian Moayed (conocido por su papel en Succession) aparece junto a Morgan en una de las imágenes. ¿Nuevo romance a la vista? Todavía no hay detalles, pero claramente habrá nuevas dinámicas por descubrir.

Cuándo se estrena la temporada 2

La nueva temporada llegará a Netflix el 23 de octubre, con 10 episodios de 30 minutos. La creadora de la serie, Erin Foster, comentó hace tiempo que la idea es lanzar una nueva temporada cada año, alrededor de septiembre, coincidiendo con Rosh Hashaná.

Aunque Foster sigue siendo la creadora de la serie, habrá nuevos showrunners: Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan, conocidos por su trabajo en Girls. Ambos se suman como productores ejecutivos para esta nueva etapa, mientras que Foster continúa a cargo de la historia.

Una de las subtramas más comentadas de la primera temporada fue la relación ambigua entre Morgan y Sasha, hermanos políticos con una química complicada. Foster confirmó que esa dinámica ya no continuará de forma romántica.

Sasha está casado con Esther y en esta temporada veremos a los tres compartiendo escenas sin drama amoroso de por medio. "Esa historia ya cumplió su ciclo", dijo Foster, quien quiere mostrar ahora una amistad funcional entre los personajes.

Tanto Adam Brody como Kristen Bell han hablado de lo emocionados que están con esta nueva etapa. Brody mencionó que el final abierto de la primera temporada deja mucho por explorar, y Bell cree que la incertidumbre en la relación de los protagonistas hace que la historia sea aún más interesante.

Te puede interesar Dominicano Oz Rodríguez dirigió dos capítulos de "Nobody wants this", el nuevo éxito de Netflix