Así fue la visita de Miss Universo y Miss RD al Palacio Nacional

Las reinas de belleza fueron recibidas en el salón privado de la casa de gobierno este martes

    Expandir imagen
    Así fue la visita de Miss Universo y Miss RD al Palacio Nacional
    Miss Universo, Victoria Kjær; el presidente Luis Abinader y Miss RD Universo, Jennifer Ventura. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron este martes en el Palacio Nacional, en visita de cortesía, a la Miss Universo 2024, Victoria Kjær, y a la Miss República Dominicana, Jennifer Ventura.

    Las reinas de belleza fueron recibidas en el salón privado de la casa de gobierno a las 3:00 de la tarde, donde compartieron un encuentro en el que se destacó la distinción y cordialidad propia de la ocasión.

    Expandir imagen
    Infografía
    Victoria Kjær, Luis Abinader, Raquel Peña y Jennifer Ventura. (FUENTE EXTERNA)

    La presencia de la Miss Universo 2024, Victoria Kjær, y de la representante dominicana fue valorada como un hecho que resalta la proyección internacional y el talento.

    En la actividad estuvieron presentes la directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles; el empresario artístico, George Nader; y la señora María José Undxa.

    Expandir imagen
    Infografía
    Las reinas de belleza fueron recibidas en el salón privado del Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Visita a RD

    Miss Universo, Victoria Kjær, se encuentra en República Dominicana como parte de su gira internacional junto a una delegación de la organización del certamen.

    • Como parte de su agenda en el país, estuvo a cargo de la coronación de la actual Miss República Dominicana, Jennifer Ventura, el pasado domingo 10 de agosto.

    Durante su estadía, la embajadora de belleza ha recorrido diversas playas, participado en visitas a la Ciudad Colonial, apoyado iniciativas de reforestación y mantenido encuentros con organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la causa del autismo.

