La dominicana Amarilys Germán entre las homenajeadas como "Leading Lady of Entertainment 2025"

Amarilys Germán será reconocida este año como una de las Leading Ladies of Entertainment 2025, un programa de La Academia Latina de la Grabación. ( ALEJANDRO NÚÑEZ )

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a la dominicana Amarilys Germán como una de las reconocidas en el marco del Leading Ladies of Entertainment 2025, un prestigioso homenaje que destaca a mujeres influyentes en las artes y el entretenimiento latino que han demostrado liderazgo, compromiso social y una trayectoria profesional destacada.

Germán, reconocida por su papel clave como ejecutiva de entretenimiento y manager del multipremiado artista Juan Luis Guerra, es la única dominicana incluida en la selecta lista de cuatro mujeres homenajeadas este año.

El programa Leading Ladies of Entertainment, creado en 2017 por La Academia Latina de la Grabación, celebra a mujeres profesionales que han hecho contribuciones significativas a la industria del entretenimiento, al tiempo que inspiran a nuevas generaciones de líderes femeninas.

Además de Germán, las homenajeadas de este año incluyen a Maricarmen "Tuti" Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; Paula Kaminsky, directora general de Global Talent Services US; y la cantautora española Rozalén, nominada al Latin Grammy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-19-at-95437-am-d8067fd9.jpeg AmarilysGermán será homenajeada junto a Maricarmen "Tuti" Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; Paula Kaminsky, directora general de Global Talent Services US; y la cantautora española Rozalén. (FUENTE EXTERNA)

"Estoy orgulloso de presentar a este grupo de mujeres excepcionales que se han distinguido no solo por sus exitosas carreras, sino también por su compromiso con la comunidad", expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La ceremonia de reconocimiento se celebrará en un evento privado durante la Semana del Latin Grammy en Las Vegas, con Amazon Music como patrocinador oficial por segundo año consecutivo.

