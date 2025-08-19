Héctor Ledesma expondrá "Emociones" en el Centro Mirador

Esta muestra de Héctor Ledesma será inaugurada el próximo jueves 21 de agosto en el Centro Mirador. ( FUENTE EXTERNA )

El artista plástico dominicano Héctor Ledesma dejará inaugurada su más reciente exposición "Emociones" el próximo jueves 21 de agosto a las 7:00 p.m. en el Centro Mirador.

La muestra, cargada de color, explora el viaje emocional del inmigrante, destacando que las maletas no solo contienen pertenencias materiales, sino también una mezcla de sentimientos como nostalgia, esperanza, incertidumbre, arraigo y transformación.

Es importante destacar encuentran en colecciones privadas y públicas, incluyendo el "Voluntariado de las Casas Reales de Santo Domingo" y el Ayuntamiento de Madrid.

Sus obras también forman parte de colecciones corporativas en ciudades como Nueva York, Miami, y San Juan.

En 2018, fue finalista del prestigioso premio MTA Arts & Design en Nueva York. Su trabajo ha sido destacado en libros como "Pintura Dominicana de 1890 al 2000" y "Enciclopedia de Artes Plásticas Dominicana".

Sobre Héctor Ledesma

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/emotions-3-acrylic-on-canvas-20x16-2019-4-1-18020943.jpg Lasobras del artista forman parte de colecciones corporativas en ciudades como Nueva York, Miami, y San Juan. (FUENTE EXTERNA)

Nacido en Santo Domingo en 1967, se formó entre Santo Domingo y Madrid de 1989 a 1994. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad APEC, aunque las abandonó para enfocarse en la pintura.

También asistió a talleres impartidos por artistas como Alberto Bass, Guillo Pérez, Mati Klarwein, Zush (Evru), y Herminio Molero.

Ledesma ha realizado más de 150 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en galerías y museos alrededor del mundo, incluyendo ciudades como Madrid, Nueva York, Miami, Bogotá, Montreal, Shanghái y Bruselas.

Su obra, descrita por el crítico de arte Abil Peralta Agüero como "fresca, radiante y sutilmente combatiente", se nutre de la atmósfera y la materia de las tierras caribeñas.

Ledesma aborda temas como la banalización del ser humano y la sociedad, apostando por la celebración de la vida y la diversidad cultural. Sus creaciones, llenas de un régimen cromático y composicional dinámico, reflejan su visión crítica sin arrogancia, celebrando la belleza y la poesía en su arte.