El elenco de Glee se reunirá en un especial de Celebrity Weakest Link conducido por Jane Lynch

Jane Lynch, caracterizada como Sue Sylvester, posa junto a parte del elenco original de Glee —Heather Morris, Amber Riley, Dot-Marie Jones, Jenna Ushkowitz, Chord Overstreet, Becca Tobin, Alex Newell y Max Adler— durante la promoción del especial de Celebrity Weakest Link. ( FUENTE EXTERNA )

La nostalgia llegará a la pantalla este 15 de septiembre cuando Jane Lynch, reconocida por su icónico papel como Sue Sylvester en la serie Glee, reaparezca caracterizada como su personaje en un episodio especial del programa de concursos Celebrity Weakest Link, que ella misma conduce desde 2020.

La esperada transmisión reunirá a varios miembros del elenco original de Glee, en lo que promete ser uno de los reencuentros más comentados por los fanáticos de la serie que marcó una generación entre 2009 y 2015.

Entre los participantes confirmados estarán Heather Morris, Amber Riley, Dot-Marie Jones, Jenna Ushkowitz, Chord Overstreet, Becca Tobin, Alex Newell y Max Adler, quienes competirán en el episodio especial que será emitido por FOX a las 21:00 horas (EST/PST).

La aparición de Lynch vestida como Sue Sylvester ya ha generado entusiasmo en redes sociales, donde los fanáticos esperan revivir parte del espíritu de Glee a través del humor y la dinámica del concurso.

Posible regreso de Sue Sylvester

Aunque se tratará de un programa de entretenimiento y no de una nueva producción de Glee, Jane Lynch ha expresado su disposición a volver a interpretar a la temida entrenadora de porristas.

En una entrevista concedida a la revista People en mayo de 2024, declaró que "absolutamente" estaría dispuesta a retomar el papel si se diera la oportunidad.

Esta no será la primera vez que parte del elenco se reúna. En 2023, varios actores grabaron la canción Prayers for the Broken en homenaje a Naya Rivera, y en abril pasado, Lea Michele y Dianna Agron asistieron a un musical en Broadway para apoyar a su excompañero Darren Criss.

El especial de Celebrity Weakest Link no solo traerá de vuelta a entrañables rostros, sino que también ofrecerá a los seguidores un momento único para celebrar la historia y el legado de Glee, una serie que sigue viva en la memoria colectiva de millones.

