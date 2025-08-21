Alianza estratégica entre World Voices y Muy Diferente Group fortalecerá comunicación en la región Norte

El laureado locutor santiagués Ramón de Luna recibió un reconocimiento de los ejecutivos de World Voices. ( SUMINISTRADA )

Las reconocidas firmas dominicanas World Voices y Muy Diferente Group anunciaron una alianza estratégica con el objetivo principal de apoyar a las empresas de la región Norte con servicios de comunicación corporativa de alto nivel.

El encuentro, que reunió a importantes personalidades y representantes del empresariado de Santiago, consolidó la unión de dos compañías que, además de compartir una misma visión innovadora, han demostrado que es posible crecer exitosamente como socios y en matrimonio, uniendo esfuerzos para fortalecer la comunicación en el país.

El objetivo del convenio es diseñar, producir y ejecutar contenidos corporativos y publicitarios, combinando la experiencia de World Voices, con 24 años en el mercado y una sólida reputación en producción multimedia, comunicación auténtica y voz profesional, con la creatividad y el alcance de Muy Diferente Group en producción y dirección artística.

La unión de ambas firmas, lideradas por los empresarios y comunicadores Francisco Vásquez y Reynaldo Infante, quienes han crecido y sustentan estas empresas junto a sus esposas Mayerling Fernández y Cinthia Ortiz, respectivamente, también ofrecerá acompañamiento y talleres empresariales sobre comunicación para personal ejecutivo.

Además, incluyen la conceptualización y realización de podcasts corporativos y otros formatos de comunicación estratégica, para lo cual se ha instalado en los espacios de Muy Diferente Group un estudio de grabación de audio equipado con tecnología de clase mundial para la producción de la voz hablada.

En la actividad, Reynaldo Infante argumentó que con Muy Diferente Group comparten valores y visión empresarial, razón por la que reconoce es el aliado ideal para llevar a cabo este proyecto.

"Es el aliado indicado. Nos permite estar físicamente aquí, más cerca de los talentos de la zona norte con los que tenemos años de relación profesional y de clientes que han confiado en nuestros servicios por años, así como poner nuestro granito de arena en la expansión y el crecimiento de Santiago", agregó.

Francisco Vásquez destacó su compromiso con la Ciudad Corazón, a la cual continúa aportando su talento y visión para el fortalecimiento de su proyección y desarrollo.

"Siempre he sentido una profunda conexión con Santiago y el compromiso permanente de representarla en alto. Esta alianza es otra forma de demostrar que desde aquí se pueden hacer cosas grandes, innovadoras y de clase mundial", expresó el locutor

Tecnología a gran escala

El estudio comprende lo más avanzado para la captación de la palabra hablada, tales como micrófonos Neumann, interfaces de audio Universal Apollo, software de producción de audio Pro Tools Studio y una cabina de grabación profesional importada desde los Estados Unidos, que cumple con los estándares internacionales para grabar la voz a nivel profesional, aprobada por las industrias de broadcasting y audiolibros.

En la terraza del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, donde fue formalizada la alianza, también se rindió un homenaje especial a Ramón de Luna, figura emblemática de la comunicación dominicana, con la entrega de una placa de reconocimiento y el bautizo de la cabina en su honor.

Con este paso, World Voices y Muy Diferente Group reafirman su compromiso con el crecimiento de Santiago y la región norte, al apoyar directamente al empresariado en su camino de expansión hacia mercados globales aportando desde su experiencia como productores internacionales, utilizando talento local.

Acerca de World Voices

World Voices SRL es una productora de audio en múltiples formatos e idiomas, con casi 24 años de trayectoria y presencia en Santo Domingo y Miami. Su oferta incluye locuciones comerciales, doblaje al español latinoamericano, brand sonic o audio logos, audiolibros, audioguías, audio series y pódcast, sustentada en tecnología de última generación y un equipo altamente especializado.

A través de programas de formación como VoxTraining, ha impulsado el crecimiento de la industria del voice-over en la República Dominicana, formando y proyectando al mercado internacional a numerosos talentos dominicanos.

Sobre Muy Diferente Group

Muy Diferente Group surge hace 13 años como la sombrilla que integra los proyectos del comunicador y productor Francisco Vásquez. Desde entonces ha sostenido



