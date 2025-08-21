EDANCO 2025 celebrará dos décadas en movimiento en los escenarios

En un acto celebrado en las instalaciones del Hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, la Fundación Encuentro de Danza Contemporánea anunció la vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO 2025), que se llevará a cabo desde el viernes 19 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre, con una programación especial para conmemorar sus 20 años de trayectoria ininterrumpida.

El festival tendrá como sede principal el Palacio de Bellas Artes, la Sala Manuel Rueda y contará además con funciones y actividades en espacios alternativos como Casa de Teatro, Centro Cultural de España, Centro Cultural Banreservas, Jardín Secreto; así como las universidades UNIBE, INTEC y UNAPEC.

Para esta edición especial, EDANCO 2025 reunirá a más de nueve países, 15 compañías y más de 50 artistas en la escena contemporánea, procedentes de España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, México, Cuba, Costa Rica y República Dominicana, consolidando su posicionamiento como uno de los festivales más relevantes del Caribe y Centroamérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/20082025-edanco-festival-internacional-de-danza-contemporanea---samil-mateo-dominici2008254-e8d419dd.jpg Bailarines y maestros de la danza en escena. (SAMIL MATEO DOMINICI)

La directora artística del evento, Patricia Ortega, destacó que "celebramos dos décadas de movimiento, construyendo puentes culturales a través de la danza. Esta edición será una experiencia enriquecedora, con una cartelera diversa y actividades para todos los públicos".

Ciclo de conferencias

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/20082025-edanco-festival-internacional-de-danza-contemporanea---samil-mateo-dominici2008253-72665886.jpg El equipo organizador del festival. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El programa incluye talleres, conferencias, conversatorios, proyecciones de videodanza, grabaciones de podcast, conciertos y una obra de teatro, ampliando el alcance del festival más allá del escenario tradicional. Asimismo, durante el Festival, la Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD), celebrará sus 45 años de entrega al folclore dominicano.

Como novedad, EDANCO introduce un Kit VIP conmemorativo, que incluye un pase VIP completo para los 17 días del festival, un termo y una bolsa oficial para que los asistentes vivan el evento con mayor comodidad y estilo con precios accesibles.

Las boletas ya están a la venta en la boletería de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel Rueda y en la plataforma digital Tix.do. Boletas generales y alternativas $300.00 pesos. Talleres, video danza, conversatorios y podcast. Gratis!

El presidente de la Fundación EDANCO, Edmundo Poy, destacó que el festival ha sido clave en la promoción de la danza contemporánea y en el impulso del turismo cultural en República Dominicana. "EDANCO ha logrado posicionar al país como un referente artístico regional, creando puentes entre culturas y llevando la danza a nuevos públicos", afirmó.