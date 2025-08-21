El príncipe William siembra dudas sobre el futuro de Buckingham con su mudanza

El príncipe William y su familia planean mudarse a una nueva propiedad en la finca real de Windsor, lo que ha generado dudas sobre el futuro del Palacio de Buckingham. ( FUENTE EXTERNA )

El príncipe heredero de la corona británica, William, y su familia tienen previsto instalarse en una nueva propiedad en la finca real de Windsor, lo que ha suscitado interrogantes sobre el futuro del Palacio de Buckingham, que actualmente está siendo renovado a un alto coste.

Según el tabloide The Sun, los príncipes de Gales y sus tres hijos han encontrado en Forest Lodge, una mansión de ocho habitaciones en Windsor, al oeste de Londres, su "hogar para siempre".

El Palacio de Kensington, que gestiona la comunicación de William y Kate, confirmó a AFP que la familia se mudará "durante este año".

Los príncipes y sus hijos ya vivían en la finca real, en una residencia más pequeña.

Si el futuro rey y su familia se instalan definitivamente en Windsor, el Palacio de Buckingham (actualmente en remodelación), en el centro de Londres, dejará de ser la residencia oficial del monarca británico, como lo ha sido desde 1837.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista y experto en temas de la realeza británica, "sería una catástrofe si se dejara de lado Buckingham".

"Es un edificio emblemático, comparable con la Casa Blanca y conocido en todo el mundo", afirmó.

Situado en el corazón de la capital, el palacio, con sus 755 habitaciones, es una atracción muy popular entre los turistas. Unas 500,000 personas lo visitan cada año durante los meses de verano.

Cáncer del rey

Desde un punto de vista institucional, es el corazón de la monarquía británica, con sus numerosas ceremonias oficiales, las fiestas de verano en el jardín y su famoso balcón, desde donde la familia real saluda al público en ceremonias como el cumpleaños del rey.

Sin embargo, el rey Carlos III, de 76 años, no vive allí, ya que se están llevando a cabo importantes obras de renovación, dentro de un proyecto valorado en 369 millones de libras (unos 497 millones de dólares), que debe durar hasta 2027.

Carlos, quien anunció a principios de 2024 que padece un cáncer cuya naturaleza nunca se ha dado a conocer, aseguró que tiene la intención de hacer del Palacio de Buckingham su base londinense una vez que terminen las obras.

Sin embargo, "teniendo en cuenta su lucha contra el cáncer, esto podría no suceder", señala Fitzwilliams.

El monarca, además, nunca ha ocultado su preferencia por su residencia en Clarence House, en Londres, donde vive desde 2003.

Varias residencias

El Palacio de Buckingham no es más que una de las muchas propiedades utilizadas por la familia real, ya sean privadas o pertenecientes a la corona.

Las residencias favoritas de la difunta reina Isabel II eran los castillos de Windsor y de Balmoral, este último en Escocia, donde se retiraba cada verano.

Las Navidades las pasaba en Sandringham House, en el este de Inglaterra.

Carlos, por su parte, se ha volcado en trabajos de su residencia de Highgrove House, en el oeste de Inglaterra, donde diseñó jardines y una granja completamente ecológica.

En cuanto a William y Kate, también disponen de varias residencias, en Londres y en la campiña inglesa.

William nunca ha abordado la cuestión del futuro del Palacio de Buckingham. Según el tabloide Daily Mail, podría, una vez convertido en rey, seguir los pasos de su padre abriendo más la institución al público.

Para Fitzwilliams, Buckingham "debe absolutamente seguir siendo el centro de la monarquía, vivan o no allí William y Kate".

"Temo que un futuro rey, a tiempo parcial, oculto en Forest Lodge, pueda conducir a una disminución del apoyo de sus súbditos", escribió por su parte la columnista del Daily Mail, Amanda Platell.

Una encuesta de YouGov, publicada en 2024, revelaba que solo un tercio (35 %) de los jóvenes de 18 a 24 años se declaraban a favor del mantenimiento de la monarquía, frente a un apoyo "bastante amplio" de la población en general.

Te puede interesar El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge