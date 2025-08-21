Sgacedom y Sodaie presentan Reprerdom, conectando autores dominicanos

Pochy Familia durante la presentación de la plataforma digital Reperdom, celebrada en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

La industria musical dominicana marcó un nuevo hito con el lanzamiento de Reperdom, una plataforma tecnológica creada para visibilizar y conectar la creatividad de los autores dominicanos con el mundo entero.

El anuncio fue realizado por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie) y la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), con el respaldo de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda).

Reperdom —acrónimo de Repertorio Dominicano— es una plataforma digital de acceso libre y global para artistas, productores, arreglistas y editores musicales de cualquier parte del mundo.

Su objetivo principal es servir como directorio exclusivo de obras musicales de autores dominicanos, disponibles para consulta, escucha y contacto directo. Para formar parte del catálogo, los autores deben tener cédula de identidad dominicana, garantizando así que la plataforma refleje únicamente el talento nacional.

No obstante, el acceso es completamente abierto a interesados internacionales, quienes podrán explorar obras clasificadas por temáticas como verano, Navidad o San Valentín, desde cualquier lugar y dispositivo.

Una herramienta para la dignidad del creador

"Reperdom representa una transformación en la manera en que los creadores dominicanos pueden dar a conocer su trabajo. Es gratuita y permite a los autores compartir sus obras sin necesidad de intermediarios, facilitando el contacto directo con potenciales colaboradores mediante teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales", explicaron Pochy Familia y Ramón Orlando Valo, representantes de la Sodaie.

"Se trata de un puente tecnológico que posiciona la creatividad nacional en el siglo XXI", subrayaron durante el acto de lanzamiento celebrado en el Hotel Catalonia

Una alianza histórica

Por primera vez, las principales entidades de gestión colectiva del país se unieron para desarrollar un proyecto de esta magnitud. Sgacedom, Sodaie y Egecam sumaron esfuerzos con el apoyo de la Onda.

En ese sentido, José Rubén Gonell, director general de la Onoda, destacó que Reperdom es fruto del trabajo colaborativo y de una visión conjunta para la protección, promoción y exportación del talento musical dominicano.

Durante el evento se realizó una demostración en vivo del funcionamiento de la plataforma, mostrando cómo los autores pueden cargar sus obras y cómo los interesados del sector musical pueden acceder a ellas.

Asimismo, se reiteró el compromiso de estas entidades con la defensa de los derechos de autor, conforme a lo establecido en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, y con la consolidación de una industria musical más justa y moderna.

El acto contó con la participación de presidentes, directivos y representantes de las instituciones involucradas, así como de otras entidades del ámbito musical y cultural del país.