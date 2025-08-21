Yaritza Reyes, Miss República Dominicana 2013, se presenta al casting de Top Model Polonia

Foto de archivo de la modelo Yaritza Reyes publicada en su cuenta de Instagram. ( FUENTE EXTERNA )

La destacada reina de belleza y modelo dominicana Yaritza Reyes ha dado un nuevo paso en su carrera al presentarse al casting de Top Model Polska, la versión polaca del popular reality show de modelaje.

Reyes, conocida por haber representado a República Dominicana en el certamen Miss Universo 2013, y por alcanzar el título de primera finalista en Miss Mundo 2016, compartió su motivación a través de sus redes sociales, donde expresó que este proyecto representa la unión de varios aspectos importantes en su vida: el modelaje, los medios, el arte y su conexión con Polonia.

"De niña me enamoré de America´s Next Top Model con Tyra Banks, y eso sembró en mí el sueño de formar parte algún día de la industria de la moda", escribió Reyes, quien también fue coronada Miss Mundo Caribe 2016.

El texto acompañó un video donde la modelo hablando en polaco, donde explica sus motivaciones para presentarse al casting del show.

Su llegada a Polonia fue impulsada por el amor: conoció a su esposo Marek mientras realizaba trabajo comunitario en Sudáfrica, y desde entonces ha hecho de ese país europeo su hogar.

"Me enamoré no solo de él, sino también de su país y su cultura", afirmó. Desde entonces, ha aprendido el idioma polaco como un acto de integración y cariño hacia su nueva familia.

Con una carrera ya consolidada en los medios y el mundo de la belleza en su natal República Dominicana, Yaritza busca ahora abrirse camino profesional también en Polonia.

Video en el que expica sus razones para entrar al programa

"¿Por qué la chica de República Dominicana decidió participar en el casting de Top Model Polska? Hmm... Ya les cuento. ¡Hola! Soy Jerica de República Dominicana.

Decidí participar en el casting de Top Model Polska porque empecé a aprender polaco hace apenas 2 años y medio, de forma online. Porque no he estado todo el tiempo aquí.

Me enamoré de un polaco, así que quería hablar polaco bien y con fluidez. Para mí, Top Model era un programa sencillo, porque ahí hay desfiles, sesiones de fotos y siempre la gente habla sobre lo que pasó, lo que sucedió.

En un momento pensé... Jerica, te enamoraste de America´s Next Top Model con Tyra Banks y querías participar allá. ¿Por qué no lo hiciste? Y quizá esto te ayuda a tener una carrera en Polonia, y también para hablar polaco con fluidez.

Ese es el motivo por el que decidí participar en el programa: para tener una carrera aquí, para sentirme como una polaca. Este también es mi hogar, para sentirme una polaca de verdad, porque ahora estoy aquí, porque aquí también está mi familia, y quiero tener una carrera aquí.

Así que por favor, les pido a todos que me apoyen, porque espero entrar a la casa de Top Model, que esta puerta se abra para mí. Ya cerré una puerta, así que espero que me abran esta. Y nada, ya los quiero mucho. ¡Chao, adiós! Fue increíble participar en el programa".