El Ballet Dominicano en Europa se presentará en Expo Osaka 2025 el 23 de agosto

La República Dominicana celebrará su Día Nacional en la Expo Osaka 2025 este sábado 23 de agosto con una agenda oficial encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

También asistirán el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Japón, Edward Pérez Reyes.

Como parte del programa, se realizarán una ceremonia de izamiento de banderas, discursos institucionales, visitas al pabellón dominicano y una presentación cultural producida por Héctor Farías.

La presentación contará con la participación del Ballet Dominicano en Europa (BDE), acompañado por el pianista Josean Jacobo y su orquesta, así como agrupaciones de carnaval como los Diablos Ecológicos de San Cristóbal de Luis Rivas y Los Broncos de La Vega.

El Ballet Dominicano en Europa fue fundado en 2015 y es una compañía profesional de danza con sede fuera del país. Bajo la dirección de Héctor Farías y Engels Méndez, ha realizado más de 3,500 actividades en países europeos.

Durante su presentación en la Expo, el grupo presentará un repertorio con piezas representativas de la música dominicana como El Farolito, Caña Brava, Compadre Pedro Juan, La Mangulina, Bachata en Fukuoka y Por Amor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-101507-am-2-21d53f2b.jpeg Parte del Ballet Dominicano en Europa (FUENTE EXTERNA)

El BDE está conformado por bailarines como Carolin Agüero Madera, Yohsanna María Robles Merán, Sabrina Thais Meléndez Hilario, Nelsy Esmeralda, Carol Brito, David Arturo Gómez Arias, Jefry Steury Feliz de León, Jehan Molina Brito y Engels José Méndez Montero.

Además de sus actividades escénicas, el BDE lleva a cabo programas sociales dirigidos a jóvenes de la diáspora dominicana en Europa, incluyendo talleres de danza y actividades formativas, con un registro de más de 10,500 beneficiarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/22/whatsapp-image-2025-08-22-at-101507-am-1-68b8cf5a.jpeg Bailarinas del Ballet Dominicano en Europa.

La Expo Osaka 2025 se celebra del 13 de abril al 13 de octubre en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, Japón. El evento reúne a más de 150 países y organizaciones internacionales bajo el tema "Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas".

Durante la jornada dominicana del 23 de agosto, también está prevista una recepción oficial en el Guest House de la Expo y un desfile de carnaval en el área del Great Ring.

Esta participación tiene lugar en el contexto del aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y la República Dominicana, establecidas hace más de noventa años.