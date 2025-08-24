La Mulatona: adiós a una estrella de la televisión criolla

Personalidades del arte y la cultura expresaron pesar por la muerte de Angelita Curiel, conocida como “La Mulatona”. ( FUENTE EXTERNA. )

La vedette y actriz Angelita Curiel, conocida popularmente como “La Mulatona”, falleció la madrugada de este domingo a causa de un paro respiratorio mientras permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Plaza de la Salud.

Su hijo, Steven Curiel, informó que sus restos son velados en la Funeraria Inavi (Savica, calle Pasteur, Gazcue) y que recibirán sepultura este domingo a las 3:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.

El deceso de Curiel, figura emblemática de la televisión de los años 80 y 90, ha provocado expresiones de pesar en personalidades del arte y la cultura. El Ministerio de Cultura la definió como “una artista que dejó huella en la televisión dominicana con su carisma en el baile, el humor y su talento como guionista junto al inolvidable Luisito Martí”.

Una vida dedicada al espectáculo

Angelita Curiel alcanzó notoriedad en la televisión dominicana gracias a su carisma en los escenarios y su participación en espacios emblemáticos como El Show del Mediodía. Vestida con brillos, bikinis y plumas, se convirtió en referente del vedetismo, una época dorada de la televisión criolla en la que el humor y la música se unían para entretener al público.

En su faceta como cantante interpretó temas como“Tú eres mi hombre, “El quejaito” y “Tengo”, canciones que se sumaron a un repertorio popular que la consolidó como una de las artistas más versátiles de su generación.

Durante las últimas semanas la artista enfrentó un delicado estado de salud tras una caída que le provocó una fractura de fémur e insuficiencia renal, antes de ser trasladada a la Plaza de la Salud, donde finalmente ocurrió el paro respiratorio que acabó con su vida.

Reacciones y despedidas

En redes sociales, el actor Richard Douglas escribió un mensaje emotivo: “Manita querida, con esa sonrisa te recordaré siempre. Estarás grabada en mi corazón, mi mente y mi alma. Nunca olvidaré los momentos tan felices que compartimos. Te amo”.

El productor artístico Luisín Martí, hijo de Luisito Martí, también expresó su pesar: “Muy triste comenzar el día enterándome del fallecimiento de Angelita Curiel, un ser humano maravilloso con un sentido del humor fuera de serie. Dios te acompañe y descansa en paz”.

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) destacó a Curiel como “figura emblemática de la televisión dominicana, cuyo carisma, talento y estilo único dejaron una huella imborrable en el espectáculo nacional”.

Legado

“La Mulatona” forma parte de una generación que marcó la historia del entretenimiento dominicano, llevando el vedetismo y el humor a la televisión, y colaborando con grandes figuras del espectáculo como Luisito Martí, Anthony Ríos, Yaqui Núñez del Risco y Freddy Beras Goico.

La artista se había retirado de la vida pública hace varios años. Murió a los 66 años de edad.