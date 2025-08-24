Fallece Angelita Curiel, "La Mulatona", ícono del vedetismo dominicano

La Mulatona se destacó por sus bailes atrevidos y un estilo profesional que le merecieron el aplauso y el respeto del público, como recordó en una entrevista en el programa Es temprano todavía de Jochy Santos por Color Visión. ( FUENTE EXTERNA. )

La actriz falleció la madrugada de este domingo en la Plaza de la Salud; más adelante se ofrecerán detalles de su sepelio

Falleció la madrugada de este domingo la vedette y actriz Angelita Curiel, conocida popularmente como La Mulatona, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Plaza de la Salud, donde se encontraba ingresada.

La información fue confirmada por su hijo Steven Curiel, quien adelantó que sus restos serán expuestos hoy en la funeraria Inavi (Savica), ubicada en la calle Pasteur del sector de Gazcue. Más adelante se ofrecerán detalles del sepelio.

Según los datos suministrados por el personal médico, su deceso se debió a un paro respiratorio", comentó Steven Curiel, quien labora en Diario Libre

Angelita Curiel perdió la vida a los 66 años de edad.

El 12 de este mes se informó que la vedette y actriz se encontraba ingresada en el hospital Doctor Darío Contreras, adonde fue llevada luego de una caída que le provocó la rotura del fémur, ocasión en la que sus familiares solicitaron donantes de sangre.

Curiel padecía de insuficiencia renal y otras complicaciones, situación que provocó su internamiento en el Hospital General Plaza de la Salud.

Angelita Curiel, también conocida como La Mulatona, trascendió en el entretenimiento en las décadas de los años 80 y 90. Su participación en programas de televisión como El Show del Mediodía, así como en El Show de Luisito y Anthony, de Luisito Martí y Anthony Ríos, le dieron notoriedad.

Compartió con emblemáticas figuras de la televisión como Freddy Beras Goico, Yaqui Núñez del Risco, Felipe Polanco y Cuquín Victoria, entre otras.

Sus sensuales vestuarios de piedras y brillos en bikini, junto a su atractivo físico, le otorgaron protagonismo entre las vedettes de la época, siendo destacada en las reseñas periodísticas como la mejor de esta casi desaparecida área del arte.

Retirada de la televisión y los escenarios desde hace casi dos décadas, es recordada por su carisma, talento y por interpretar temas como Tú eres mi hombre, El quejaito y Tengo.

De su trayectoria

La Mulatona se destacó por sus bailes atrevidos y un estilo profesional que le me recieron el aplauso y el respeto del público .

En una reseña periodística de Diario Libre de 2010, Curiel declaró que, tras retirarse de la televisión —donde estuvo, entre otros programas, como comediante en el recordado De Remate, de Luisito Martí; El Show de Luisito y Anthony; y en La Opción de las 12, de Telemicro, canal 5—, se quedó trabajando tras las cámaras durante seis años haciendo libretos para El Show del Mediodía.

Entre 2022 y 2023 apareció en entrevistas en Es temprano todavía, de Jochy Santos, y en Con Jatnna, de Jatnna Tavárez, donde se refirió a su trayectoria. Dijo que en el momento del vedetismo en República Dominicana fue juzgada; sin embargo, fue un arte que amó: "Me siento feliz con lo que hice. Si Dios me diera la posibilidad de nacer de nuevo, quisiera ser vedette", dijo en una entrevista con Diario Libre en 2010.