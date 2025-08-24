Estudiantes de Núcleo Extremo brillan en show de graduación

Estudiantes de Núcleo Extremo brillaron en el espectáculo de graduación "Icons", con un tributo a figuras internacionales de la música. ( SUMINISTRADA )

Núcleo Extremo deslumbra con espectáculo de graduación, continuando su legado en la danza urbana dominicana

Los estudiantes a través del baile, tributaron la trayectoria de estrellas de la música como Missy Elliott, Usher, Chris Brown y Justin Bieber

Santo Domingo. RD. Núcleo Extremo Centro de Danza, volvió a demostrar por qué es pionero y referente de la danza urbana en República Dominicana, con su espectáculo de graduación "Icons" que superó todas las expectativas, con una producción artística de gran nivel, donde más de un centenar de estudiantes brillaron en escena con coreografías originales.

Con sus directores Jonathan Castillo y Larybel Olivero, liderando la producción, los estudiantes a través del baile tributaron la trayectoria de estrellas de la música como Missy Elliott, Usher, Chris Brown y Justin Bieber.

Con una carga de energía desbordante y un despliegue escénico que emocionó hasta las lágrimas a muchos, espectadores, el evento, no solo fue una muestra del talento de los estudiantes, sino también de la visión pedagógica y artística de Núcleo Extremo, la única academia de danza urbana del país que cuenta con un equipo de profesores cuatro veces campeones mundiales y es casa del reconocido grupo internacional Da Republik.

Con un teatro completamente lleno el pasado domingo, la atmósfera estuvo cargada de emoción, disciplina y pasión, reafirmando el compromiso de la academia con el crecimiento artístico y humano de sus estudiantes.

"Estoy súper emocionada, feliz y sin palabras por el gran esfuerzo que han hecho tanto los maestros, como nuestros hijos. Me siento muy orgullosa de todos", comentó una madre al salir del evento. Otro de los asistentes expresó: "La coreografía fue espectacular, sin un solo error, todo quedó muy profesional, digno de un escenario internacional".

Con este espectáculo, Núcleo Extremo no solo celebró el cierre de un ciclo formativo, sino que abrió la puerta a una nueva etapa donde los estudiantes seguirán desarrollando su talento con excelencia y proyección internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/bailarines-de-la-acadeia-1-488f974d.jpg Más de cien bailarines de Núcleo Extremo deslumbraron al público con energía, talento y pasión en su show de graduación. https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/los-directores-jonathan-castillo-y-larybel-olivero-junto-a-los-profespres-de-la-academia-1f38790a.jpg Jonathan Castillo y Larybel Olivero, acompañados del equipo docente de Núcleo Extremo, reafirmaron su compromiso con la danza urbana.

Una academia pionera en la danza urbana en RD

Fundada en 2008, Núcleo Extremo ha formado a más de 2 mil bailarines dominicanos en sus 16 años de trayectoria, implementando por primera vez un programa académico formal de danza urbana en el país.

El éxito de la academia no puede entenderse sin sus directores: Jonathan Castillo, coreógrafo reconocido internacionalmente, ganador del Premio Soberano como Bailarín del Año, con más de 11 años de trayectoria en el Ballet Nacional Dominicano y múltiples logros en el escenario mundial.

A su lado, su esposa, Larybel Olivero, directora artística y productora, ha sido mentora de generaciones de jóvenes, combinando disciplina y visión para proyectar el talento dominicano hacia escenarios internacionales.

Ambos, junto a un equipo docente conformado por Carlos David Mejía (Moro), Adrián Jiménez, Shayr Montero, Raymundo Rodríguez, Naomy Severino, Junior Rodríguez y María Gabriela Contreras, han construido un modelo de enseñanza único en República Dominicana, que no solo forma bailarines, sino atletas de la danza, líderes y artistas integrales.

Casa de Da Republik Crew

Núcleo Extremo es también la casa de Da Republik, reconocida internacionalmente como cuatro veces subcampeón mundial de Hip Hop Dance y semifinalista de America´s Got Talent, cuya excelencia inspira a los estudiantes a soñar en grande y esforzarse al máximo