"Ballet to Broadway" llega a la gran pantalla del Teatro Nacional

Matthew Ball y Joseph Sissens en Us. La Alianza Royal Opera RD presentará esta moderna presentación que combina lo mejor de la danza contemporánea y el teatro musical.

La Alianza Royal Opera RD invita a la proyección, en la Gran Pantalla del Teatro Nacional, del espectáculo Ballet to Broadway, el domingo 31de agosto, a las 5:30 p. m.

Se trata de cuatro estupendas obras cortas que aúnan la sensualidad del ballet contemporáneo con la vitalidad del teatro musical: Fool´s Paradise, The Two of Us, An American in Paris y Us, las cuales ponen de manifiesto la asombrosa diversidad coreográfica de su creador, Christopher Wheeldon, socio artístico de The Royal Ballet.

Bajo la dirección de Koen Kessels, Ballet to Broadway promete una velada de arte y cultura sin igual, gracias a la participación de estrellas de la danza mundial, entre ellas, la aclamada bailarina argentina Marianela Núñez.

Además, cuenta con la música de destacados compositores de la actualidad, destacándose Joby Talbot, Joni Mitchell y Keaton Henson y George Gershwin.

Las boletas están disponibles en boleteria.com.do. Precios especiales para adultos mayores y estudiantes desde RD$250, a la venta exclusivamente en la Fundación Sinfonía y el Teatro Nacional, con la debida identificación.

Sobre la Alianza Royal Opera RD

Fundada en 2019, Alianza Royal Opera RD está conformada por la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, la Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito.

An American in Paris, The Royal Ballet.

Cuenta, además, con un programa que incluye una guía educativa y charlas de apreciación, entre otros, gracias al auspicio este 2025 de The Doughty Family Foundation, Grupo Bonanza, la Sra. Clara Martínez Thedy, Altice, Funglode y emisora Raíces.

Para más información sobre los detalles de las funciones y noticias de la temporada pueden acceder a royalopera.do o seguir las redes de la Alianza, @royaloperard.