Dayanara Torres a Jennifer Ventura: "Lo tienes todo para ser Miss Universo"

En medio de los elogios y también de las controversias tras su reciente coronación como Miss Universo República Dominicana 2025, Jennifer Ventura, representante de Barahona, recibió un emotivo respaldo de una de las reinas más destacadas del certamen: Dayanara Torres, Miss Universo 1993.

Durante una entrevista en el programa Hoy Día de Telemundo, Dayanara se dirigió directamente a Jennifer con un mensaje cargado de admiración y apoyo.

"Tú lo tienes todo, mi amor. Me encanta tu forma de ser. Lo más importante en una Miss Universo es diferenciarse, y tú eres tan natural, tan humilde... lo noto en tu mirada, en cómo hablas, en tu lindo corazón".

"Para mí que lo diga una persona como tú, que ha vivido todo ese proceso, vale el doble. Espero poder desempeñarme igual y dejar a mi país en alto", respondió la modelo

Las palabras de la puertorriqueña llegan en un momento clave, ya que la elección de Ventura ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores del público, que han cuestionado su estilo y su físico, asegurando que "no encaja en el molde tradicional de reina de belleza".

Sin embargo, lejos de afectarle, Jennifer ha enfrentado los comentarios con madurez, enfocándose en su preparación para el certamen internacional y recibiendo cada vez más respaldo tanto de figuras públicas como del pueblo dominicano. Dayanara, por su parte, fue enfática al destacar lo que realmente importa en una reina.

"Estoy segura de que tu mamá va a guiar tus pasos ese día, desde donde esté. Conéctate con ella. No hay nada que te pueda decir... ya lo tienes todo".

Durante la entrevista, Ventura también compartió detalles de cómo ha cambiado su vida desde que fue coronada y la motivación que su madre le dejó para seguir persiguiendo su sueño, resaltando el valor de la perseverancia, la fe y el amor por sus raíces.

Al finalizar, Jennifer definió a la mujer dominicana en tres palabras: "Sabor, alegría y humildad", atributos que, según Dayanara, ella encarna a la perfección.

El público televidente de ese programa ha destacado la oratoria y belleza de la joven. "República Dominicana tiene una gran candidata", se lee entre los comentarios.