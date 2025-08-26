La FILSD 2025 será del 25 de septiembre al 5 de octubre en homenaje a Frank Moya Pons

La XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2025) se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura, con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor y se le rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons.

El anuncio fue realizado la noche de este martes en un encuentro con la prensa por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, Ramón Pastor de Moya, y el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer.

La edición del presente año rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons, considerado uno de los autores dominicanos más influyentes y prolíficos, y tendrá como eje temático la literatura infantil y juvenil, con el propósito de fomentar la lectura desde las nuevas generaciones.

El viceministro Pastor de Moya informó que con la dedicatoria a Frank Moya Pons se le rendirá tributo a todos los historiadores dominicanos.

"Es el escritor más vendido y más leído de nuestro país", ponderó al ser abordado por la prensa.

Detalles de la fiesta de la cultura

Pastor de Moya abundó sobre la organización de la FILSD que es una gran fiesta para la cultura, el acontecimiento cultural más importante de la nación. "Los invitados de honor serán las ferias internacionales del libro y los festivales internacionales de América Latina. Se darán cita aquí, por primera vez, los organizadores de la Feria de Madrid, de la FIL Buenos Aires, la FIL de Bogotá; los escritores de la Cátedra Vargas Llosa", entre otros.

Dijo que se creará en Santo Domingo el estatuto para internacionalizar más la Feria del Libro. "Nuestro país será cita, como nunca, de uno de los eventos internacionales más importantes", valoró.

Como eje temático Estará la literatura infantil y juvenil que abarcará un amplio programa de actividades.

La escritura Taina Almodóvar, radicada en España, celebrará aquí sus 10 años dedicada a la literatura infantil y más de 59 escritores internacionales de alto nivel se darán cita, entre ellos Héctor Abad, autor de "El olvido que seremos".

Los organizadores indicaron que la FILSD 2025 se presenta en un momento de consolidación, tras haber recibido en 2023 la certificación marca país, que la proyecta como una plataforma de difusión internacional de la cultura dominicana.

En cifras

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la feria recibió más de 600,000 visitantes en 2024, ventas de libros que superaron los 75 millones de pesos y participación de 19 países, 377 sellos editoriales y 38 autores internacionales.

En esta ocasión, el programa incluye más de 600 actividades, entre ellas 182 presentaciones de libros, 33 conferencias, 125 charlas, 65 talleres y 103 coloquios, además de recitales y propuestas artísticas.

La feria contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, incluyendo áreas dedicadas a la literatura infantil y escolar.

Entre las novedades destacan la Sala de Negocios, destinada a la internacionalización de autores dominicanos, que contará con la presencia de un agente literario profesional y de una editorial digital de prestigio, así como el programa Multiplicando Letras, que permitirá la participación de 75 talleristas y gestores culturales de distintas provincias, con cobertura de hospedaje y dietas.

Vuelve el Bonolibro

El Ministerio de Cultura también confirmó el regreso del exitoso programa Bonolibro, que en 2024 permitió la distribución de 21,000 ejemplares gratuitos, fortaleciendo la cadena de valor del libro e incentivando la visita a los distintos pabellones.

La programación también contará con la participación de reconocidas editoriales internacionales, entre ellas el Grupo Editorial Planeta, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Akal, Sial Pigmalión, Huerga & Fierro, Páginas de Espuma y la Universidad de Salamanca, que junto a otras casas editoriales de España y Latinoamérica fortalecerán la dimensión global del encuentro.

Asimismo, la Cinemateca Nacional abrirá un espacio propio dentro de la programación ferial, donde se exhibirán cortometrajes y documentales dominicanos, además de ciclos de cine nacional e internacional que buscan tender puentes entre la literatura y el séptimo arte, consolidándose como uno de los atractivos más demandados por el público.

En el encuentro con la prensa, destacaron que con diez días de actividades, la FILSD 2025 se prepara para convertirse nuevamente en la gran fiesta del libro y la cultura de la República Dominicana, un encuentro que busca trascender fronteras y consolidarse como referente en Iberoamérica.