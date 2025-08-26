Exreinas dominicanas: ¿qué están haciendo las Miss RD Universo?

De Renata Soñé a Celinée Santos, descubre qué están haciendo las exMiss RD Universo. ( FUENTE EXTERNA )

Cada año, una dominicana es coronada como Miss República Dominicana Universo para representar al país en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Pero, ¿qué pasa después del concurso? Algunas continúan su carrera como modelo, otras incursionan en los medios de comunicación o simplemente se alejan de los reflectores para enfocarse en su vida personal.

En este recorrido, te contamos qué están haciendo las dominicanas que han llevado la banda tricolor en Miss Universo durante los últimos 20 años.

Renata Soñé

Tras representar al Distrito Nacional en el certamen nacional, Renata Soñé compitió en Miss Universo 2005, donde alcanzó el puesto de segunda finalista. Actualmente reside en Nueva Jersey y trabaja como maestra de ceremonias. En sus redes sociales comparte contenido sobre belleza, viajes y cocina.

Mía Taveras

Mía representó a su natal Santiago en Miss República Dominicana Universo 2006 y participó en Miss Universo ese mismo año, celebrado en Los Ángeles, California. Actualmente vive en Canadá y está dedicada por completo a su familia.

Massiel Taveras

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/massiel-taveras-2-d0e3d031.jpg

Massiel Taveras fue coronada Miss República Dominicana Universo 2007. Tras su participación en el certamen, emigró a Estados Unidos, donde ha desarrollado una carrera como actriz. Ha estado presente en importantes escenarios internacionales, como el Festival de Cannes.

Marianne Cruz

Representando a la provincia Hermanas Mirabal, Marianne Cruz fue la representante dominicana en Miss Universo 2008, donde también logró el puesto de segunda finalista. Hoy en día se desempeña como maestra de ceremonias, creadora de contenido y es directora de la revista digital Revestida, enfocada en estilo de vida.

Ada Aimée de la Cruz

Luego del triunfo de Amelia Vega en 2003, Ada Aimée de la Cruz es la dominicana que más cerca ha estado de ganar la corona universal, al quedar como primera finalista en Miss Universo 2009.

En 2010 renunció a su título para incursionar en la política, postulándose como vicealcaldesa por el PRD en Santo Domingo Norte. Actualmente mantiene un bajo perfil y está dedicada a su familia.

Eva Arias

Representó a la provincia Espaillat en Miss RD Universo 2010 y participó en Miss Universo ese mismo año. Hoy dirige la academia de desarrollo personal EA Academy y, como madre de un niño con autismo, trabaja activamente en la concienciación sobre este trastorno del neurodesarrollo.

Dalia Fernández

Coronada como Miss RD Universo 2011, Dalia representó al país en el certamen internacional realizado en São Paulo, Brasil. Actualmente está retirada de los medios y dedicada a su familia.

Carlina Durán

Ganó la corona en 2012, pero fue destituida tras descubrirse que había estado casada, lo cual violaba las reglas del certamen en ese momento. Hoy en día es madre de una niña y recientemente compartió que se sometió a exámenes médicos tras detectar una anomalía en uno de sus senos.

Dulcita Lieggi

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/dulcita-1a6f50c3.jpg

Luego de la destitución de Carlina, Dulcita Lieggi asumió el título de Miss RD Universo 2012 y participó en Miss Universo en Las Vegas. Tras su reinado incursionó en el cine como productora y actriz, destacándose en películas como Un 4to de Josué, Locas y atrapadas y La tragedia de Río Verde.

Yaritza Reyes

Yaritza Reyes logró posicionarse entre las 10 finalistas en Miss Universo 2013. Posteriormente representó al país en Miss Mundo 2016, donde fue primera finalista.

Licenciada en Comunicación Social, también ha actuado en películas como Tubérculo presidente, Casi fiel y La musiquita por dentro. Recientementese presentó al casting de Top Model Polonia. Es directora general de la Samaná Group Foundation, enfocada en el desarrollo comunitario.

Kimberly Castillo

Miss RD 2014, Kimberly Castillo representó al país en Miss Universo ese año. Actualmente es actriz, diseñadora de su propia marca de moda, KimCas, y presentadora del programa matutino Como en Casa, transmitido por TeleUniverso.

Clarissa Molina

Tras su participación en el reality Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina ganó Miss RD Universo 2015 y clasificó al Top 10 en Miss Universo. Desde entonces, ha destacado como presentadora en El gordo y la flaca y como actriz, protagonizando la película Qué León junto al artista urbano Ozuna.

Sal García

Representando a Maimón, Sal García fue Miss RD Universo 2016. Durante su reinado enfrentó críticas y ciberacoso, lo que la llevó a abogar públicamente por la educación contra el bullying. Desde antes de su coronación mostró interés por la actuación.

Carmen Muñoz

Miss República Dominicana Universo 2017, Carmen Muñoz es licenciada en Derecho. Actualmente es presentadora del programa Como en casa, compartiendo pantalla con Kimberly Castillo.

Aldy Bernard

Coronada Miss RD Universo 2018, Aldy Bernard fundó su línea de productos capilares Almabe, y actualmente trabaja como agente inmobiliaria y creadora de contenido.

Clauvid Dály

La modelo Clauvid Dály fue Top 20 en Miss Universo 2019. Posteriormente, participó en el reality Nuestra Belleza Latina en 2021, ampliando su presencia en los medios.

Kimberly Jiménez

Representando a La Romana, Kimberly Jiménez fue Miss RD Universo 2020 y alcanzó el puesto de cuarta finalista en Miss Universo. Actualmente reside en Cincinnati, Estados Unidos, donde continúa su carrera como modelo.

Debbie Áflalo

Debbie Áflalo fue primera finalista en Miss RD Universo 2021, pero asumió la representación del país en Miss Universo tras la baja médica de Andreína Martínez. Luego del certamen, lanzó su marca de trajes de baño DA Swimwear y fundó Modelbuk, una plataforma para conectar talentos sin intermediarios.

Andreína Martínez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/26/andreina-03ec9093.jpg

Andreína Martínez representó a República Dominicana en Miss Universo 2022, logrando el puesto de segunda finalista. Actualmente reside en Rhode Island, Estados Unidos, donde continúa su carrera como modelo.

Mariana Downing

La Miss RD Universo 2023, Mariana Downing, representó al país en el certamen internacional celebrado en San Salvador, El Salvador. La beldad continúa activa como modelo profesional a nivel internacional.

Celinee Santos

Celinee Santos representó al país en Miss Universo en 2024, donde clasificó en el Top 30. En la actualidad participa en el reality Top Chef VIP, transmitido por Telemundo.

