"Bob Esponja: el musical" regresa con una última función a petición del público

"Bob Esponja: el musical" cuenta con una escenografía vibrante, vestuarios coloridos y coreografías que hacen imposible quedarse quieto en la butaca. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando parecía que el telón ya había caído para siempre, el público pidió más... y lo consiguió.

La producción dominicana de Bob Esponja: el musical anuncia una última función especial tras el éxito rotundo de sus primeras presentaciones y las excelentes críticas tanto de la prensa como de los asistentes.

La cita será el sábado 30 de agosto, a las 4:00 de la tarde, en el Palacio de Bellas Artes.

Un colorido espectáculo

Con una escenografía vibrante, vestuarios coloridos y coreografías que hacen imposible quedarse quieto en la butaca, la puesta en escena se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

"Ha sido emocionante ver cómo el público ha acogido esta producción con tanto entusiasmo. Su apoyo y comentarios tan positivos nos motivaron a abrir una función más más para quienes no pudieron conseguir boletas en las primeras fechas", confesaron los productores José Rafael Reyes y Joyce Roy.

El elenco, compuesto por más de 25 artistas, brilla con un reparto encabezado por Guille Martín en el papel de Bob Esponja, acompañado por Sharmin Heredia como Arenita, Juanma García como Calamardo y Nicolás Hernández como Patricio, quien asumió el rol a contrarreloj tras un accidente del actor original en el ensayo general.

Una prueba más de la resiliencia y entrega del equipo.

Entre risas, canciones y mucho color, el público podrá revivir la esperanza y valentía que se respira en Fondo de Bikini, un lugar que, al igual que en la vida, siempre encuentra la manera de superar cualquier tormenta.

Las boletas ya están a la venta en www.ticketmax.com.do.