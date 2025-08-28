×
Amaury Sánchez presenta el concierto "Todo Hollywood" en el Teatro Nacional

El repertorio incluirá piezas de películas como Star Wars, Cazadores del arca perdida, Gladiador, Spiderman, Skyfall, entre otras

    Amaury Sánchez presenta el concierto "Todo Hollywood" en el Teatro Nacional
    Foto de archivo Amaury Sánchez bandas sonoras del cine.

    El maestro Amaury Sánchez presentará el concierto "Todo Hollywood" este sábado 30 de agosto, a las 8:30 p.m., en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

    El concierto estará dedicado a las bandas sonoras de producciones cinematográficas y contará con la participación de invitados. La interpretación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, compuesta por más de 60 músicos, bajo la dirección y producción musical de Sánchez.

    El repertorio incluirá piezas de películas como Star Wars, Cazadores del arca perdida, Gladiador, Spiderman, Skyfall, entre otras.

    "Los temas originales de películas, conocidos como original score, tienen estructuras complejas que demandan una ejecución precisa. Muchos de ellos han sido reconocidos como parte del repertorio musical contemporáneo", explicó Sánchez.

    Esta presentación forma parte del ciclo de actividades de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, cuyo objetivo es acercar diferentes públicos a la música orquestal, vinculándola con otros lenguajes culturales.

    • La producción combinará interpretación musical con elementos escénicos y visuales vinculados al cine.
    • Las entradas están disponibles en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.
