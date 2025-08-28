La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Sinfonía firman convenio

La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Sinfonía firmaron un convenio de colaboración. ( FUENTE EXTERNA )

La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Sinfonía firmaron un convenio que refuerza su compromiso mutuo con el desarrollo del talento musical y la promoción de la música clásica en República Dominicana y España.

La firma tuvo lugar en la sede de la Escuela en Madrid, con la participación de Paloma O´Shea, presidenta de la Fundación Albéniz y la Escuela Superior de Música Reina Sofía; Margarita Miranda de Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía; y Marisol Rodríguez Copello, co-presidenta de la misma institución.

Beneficios

Este acuerdo, que consolida una relación de colaboración histórica entre ambas entidades, tiene como objetivos principales la implementación de iniciativas conjuntas en tres áreas claves:

Lecciones magistrales de profesores y Alumni de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Estas sesiones permitirán a estudiantes y músicos dominicanos beneficiarse de la experiencia de reconocidos profesionales de la música.

Becas de estudios para jóvenes talentos dominicanos. El acuerdo contempla una beca destinada a estudiantes dominicanos que superen el exigente proceso de admisión de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Esta beca busca proporcionar acceso a una formación musical de excelencia, impulsando el desarrollo profesional de músicos con gran potencial.

Conciertos en República Dominicana de alumnos y Alumni de la Escuela. La colaboración incluirá la organización de eventos musicales en República Dominicana, acercando al público dominicano interpretaciones de alta calidad y fortaleciendo el intercambio cultural entre ambos países.

Con la firma de este convenio, ambas instituciones reafirman y renuevan su compromiso de seguir promoviendo la excelencia musical y de inspirar a las futuras generaciones de músicos.

